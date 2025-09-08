‚Nikomu se to nelíbí.‘ Obce na Sedlčansku chtějí zabránit průzkumu na hledání nerostných ložisek
Sedm obcí na Sedlčansku je v pohotovosti kvůli obavě z těžby nerostů. Dvě společnosti požádaly Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území za účelem vyhledání ložisek nerostů, ze kterých je možné získat kovy jako je zlato nebo antimon. Obce se spojily a chtějí záměr zvrátit.
„Nacházíme se u zříceniny větrného mlýna, jedná se údajně o největší mlýn tohoto typu v Evropě, respektive jeho zříceninu. I ten stojí v místech, kde by měl probíhat průzkum,“ popisuje pro Český rozhlas Střední Čechy nezávislý starosta obce Příčovy Michal Jiráček.
Obce na Sedlčansku brojí proti průzkumu na hledání nerostů.
„Máme určité obavy. Bojíme se, že to zasáhne zdejší krajinu, bojíme se o hladiny spodních vod i o povrchové vody, máme zkrátka jisté obavy,“ doplňuje.
Zpráva z ministerstva životního prostředí o stanovení průzkumného území přišla i dalším obcím v okolí. Na Sedlčansku se to týká obcí Krásná Hora, Milešov, Svatý Jan, Příčovy, Dublovice, části Sedlčan a Prosenická Lhota, přibližuje Jiráček.
Tyto obce se teď spojily a chtějí společně postupovat proti tomu, aby průzkumy nerostů vůbec začaly. „Všichni jsme členem Sdružení obcí Sedlčanska, takže budeme podnikat společné kroky, které ochrání zájmy našich občanů, jejich zdraví a vůbec tady zdejší krajiny,“ dodává Jiráček.
Nárok na těžbu
„Byla jsem z toho hluboce nešťastná. Netýká se to jenom nás, ale i ostatních vesnic v okolí. Byla bych šťastná, kdyby se tato akce zastavila,“ zdůrazňuje paní Jarka. „Nikomu se to nelíbí, nikdo to nechce,“ doplňuje ji prodavačka Marie.
Firmy v tuto chvíli podaly žádosti a samotné řízení probíhá, respektive je na svém začátku. Zatím tedy o případném stanovení průzkumných území doposud nebylo rozhodnuto, upozorňuje mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
„Povolení nezakládá žádný nárok na získání oprávnění dobývat nalezené a průzkumem ověřené ložisko nerostů. Takové povolení uděluje příslušný báňský úřad v samotném řízení, ve kterém musí vypořádat veškeré střety zájmů,“ dodává.
Český rozhlas Střední Čechy oslovil také firmy, které mají o průzkumy nerostů zájem, na dotazy ale neodpověděly.