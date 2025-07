Norování lišek? Podle ochránců zvířat krutá praktika. ‚Pomoc při snižování stavů,‘ brání se myslivec

Letos poprvé mohli myslivci začít lovit lišky až od července – mimo období, kdy mají mláďata. Ve Sněmovně je před schvalováním návrh, který by přinesl další omezení: měl by takzvané norování zakázat úplně. „Je to jeden ze způsobů lovu, jak regulovat populaci lišek,“ říká v pořadu Pro a proti šéf Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. „Nechceme zakazovat lov úplně, jen tuto krutou praktiku,“ oponuje Karolína Zapotilová ze Svobody zvířat. Pro a proti Praha 21:48 12. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Myslivecký lov (ilustrační foto) | Foto: Jaroslav Vogeltanz | Zdroj: Česká editoriální fotografie / Profimedia

Pane Janoto, proč je podle vás potřeba norování zachovat, nezakazovat?

Norování je jeden ze způsobů lovu. Je to jeden ze způsobů snižování stavu lišek v krajině. Je potřeba si uvědomit, že v současnosti jsou lišky v opravdu zvýšeném stavu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Norování lišek, nutný, nebo příliš krutý způsob lovu? Debatují šéf Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota a Karolína Zapotilová z organizace Svoboda zvířat

Pokud se podíváme do historie, tak v roce 1925 se lovilo kolem 7 tisíc lišek. A poslední roky lovíme 90 až 100 tisíc lišek ročně, stavy opravdu stoupají.

Liška je svým způsobem významný predátor, který loví od ptáků přes drobné savce až po plazy a obojživelníky. Kdybychom ji neregulovali, tak se společnost může dostat do problémů. Liška je sice krásné červené zvířátko s černýma očičkama, ale je také přenašečem závažných chorob.

Regulace lišek

Proč navzdory tomu, co teď zaznělo, prosazujete zákaz norování?

Zapotilová: Naše iniciativa Nora patří lišce má za cíl ukončit praktiku norování zejména pro ten krutý způsob, jakým je vykonávána. Protože na rozdíl třeba od odstřelu se jedná o poměrně trýznivou metodu lovu.

Pan Janota tady správně řekl, že počty odlovené zvěře, konkrétně lišek, jsou opravdu vysoké. Nicméně norování jako takové je pouze jeho marginální část, protože 96 procent lišek se odloví odstřelem a pouhá 4 procenta norováním.

Liška jako nejlepší přítel člověka? S lidmi ji dokonce pohřbívali, patrně byla součástí tábora Číst článek

To znamená, že bez norování se lov lišek jednoznačně obejde, protože jde ročně o nějakých 3900 lišek.

Pane Janoto, je norování zásadní metodou lovu a regulace počtu lišek, když je tímto způsobem odlovena jen menšina zvířat?

Já bych neříkal menšina. To je argument, který občas slyším, že se norováním naloví jen pět sedm procent lišek.

Ale je potřeba si uvědomit, že dokud se norovalo v době, kdy liška vyvádí mláďata, tak je pes v noře zadávil. To je jeden z principů norování. Nikdo neví, kolik liščat zadáví pes v noře. Takže číslo odlovených lišek norovánám se musí ještě vynásobit šesti nebo osmi, protože liška mívá víc než šest mláďat.

Co říkáte na argumenty, že myslivci potřebují norování?

Myslím, že se stále odvádí pozornost od faktu, že se jedná o metodu, která je původem ze středověku, kdy neexistovaly střelné zbraně. Dnes už střelné zbraně máme.

Čísla ukazují, že asi 96 procent lišek je možné odstřelit. Tím pádem nerozumím tomu, proč by měl být problém odstřelit i ta zbylá procenta lišek, co se dnes norují.

Nestačilo by tedy norování nahradit odstřelem? To je tak jako tak častý způsob regulace lišek.

Janota: Odstřel je nejčastější způsob lovu lišek, ale paní kolegyně tady udává zavádějící čísla. Už jsem vysvětloval, že do statistik se nepočítají liščata. S nimi tvoří norování kolem 25 procent lovu.

3:50 Zajíci, bobři, lišky. Brněnští vědci hlídají počty volně žijících zvířat ve městě i možné šíření nemocí Číst článek

‚Nezakazujeme lov obecně’

A nevystačili by si při lovu myslivci jen s odstřelem, když jste sám připustil, že je to většinový lov?

Myslím, že norování je pomoc. Myslivci totiž neloví jen lišky, ale mají za úkol de facto přiměřeně regulovat, udržovat přiměřené stavy zvěře v přírodě. To se týká i zvěře spárkaté a další.

Je potřeba si uvědomit, že vzhledem k tomu, jaký je na krajinu vyvíjen civilizační tlak, tak se loví převážně v noci. A počty myslivců klesají. Proto jakákoliv další pomoc k lovu zbraní je pro nás vítána. A to i norování.

Paní Zapotilová, co vy na to? Norování je vlastně vítanou pomocí pro myslivce, jak říká pan Janota.

Já tomu rozumím. Ale je to miskoncepce – my nechceme zakázat lov zvěře, my opravdu chceme upustit jen od kruté praktiky norování.

Uznáváte, že počet lišek je potřeba regulovat?

Za nás by samozřejmě bylo optimální, kdyby člověk nemusel zasahovat nikterak do přírody, ale uznáváme, že je to potřeba. Naším cílem opravdu není ukončit lov zvěře jako takové, ale pouze tuto krutou praktiku.

3:47 ‚První stodvanáctka pro zvířata.‘ Polská aplikace pomáhá zachraňovat domácí mazlíčky i divoké tvory Číst článek

Norování by v dnešní době nemělo mít v myslivosti místo. Což ostatně potvrzuje i petice, kterou podepsalo přes sto tisíc lidí.

Zákony by měly reagovat na to, že se společnost a vnímání zvířat se vyvíjí. Kdysi bylo povoleno lovit do želez, nebo že se zvířata plynovala. Od těchto praktik jsme upustili. A my si myslíme, že je na místě stejně přistoupit i k norování.

Proč ochranářům vadí především lov lišek, a ne jiných zvířat? Jak ovlivňuje norování cvičené psy? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus.