Vědcům se podařilo odebrat vajíčka severního bílého nosorožce. Na záchraně se podílí i královédvorská zoo

Tým z královédvorské zoo se podílel na odebrání vajíček dvěma samicím nosorožce bílého severního. Samice jsou vůbec poslední svého druhu. Mezinárodní tým vědců chce vajíčka oplodnit spermatem už nežijících samců. Vzniklá embrya by pak donosily náhradní matky příbuzného nosorožce bílého jižního. Jestli se experiment podařil, bude jasné nejdřív příští měsíc. Dvůr Králové nad Labem 9:43 24. srpna 2019

Vložení embryí do těl nosorožčích matek vědci nechtějí uspěchat. „Ještě chceme počkat, nechceme ta embrya rovnou vkládat do náhradních matek, protože potřebujeme ještě víc propracovat techniku vložení. Ta embrya jsou příliš cenná na to, aby se to dělalo metodou pokus omyl. Musíme mít větší jistotu, takže budeme tuto techniku nadále rozvíjet na jižních nosorožcích. Věříme tomu, že to má šanci na úspěch, ale nebude to hned,“ vysvětluje ředitel ZOO Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Pokud se ale takto nepodaří druh obnovit a nebude už možnost získat další pohlavní buňky, mají odborníci v záloze ještě jednu možnost. Vytvořili by zárodečné buňky z běžných tělních buněk, například z kůže či srsti.

Tento proces je ale mnohem náročnější a dražší. „Reálně pracujeme na získávání kmenových buněk, ze kterých je možné získat i pohlavní buňky. Je možné se do budoucna obejít i bez spermatu, ale to je mnohem delší, dražší a náročnější cesta. Byli bychom mnohem radši, kdyby se nám to podařilo už s použitím přenosu embrya vytvořeného v laboratoři,“ říká Rabas.

Experti chtějí pokračovat v odběrech vajíček pravidelně dvakrát až třikrát do roka, dokud to u samic bude možné. Nosorožčí samice už totiž nejsou nejmladší.

Súdán, poslední samec nosorožce bílého severního na světě, uhynul v roce 2018. V Keni dál žije jeho dcera Najin a vnučka Fatu. Ani jedna z nich již není schopna mládě odnosit. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.