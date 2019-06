Pět nosorožců míří z Dvora Králové do Rwandy, mají zvýšit genetickou pestrost populace

V Zoo Dvůr Králové nad Labem v neděli ráno naložili pět vzácných nosorožců černých pro cestu do středoafrické Rwandy. Do tamního národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Jde o dosud největší transport nosorožců z Evropy do Afriky, uvedla mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

