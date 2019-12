Zemřela nejstarší samice nosorožce černého na světě. Fausta se dožila 57 let

Fausta zemřela přirozenou smrtí v útulku pro divoká zvířata, kde pobývala několik posledních let. Většinu svého času však strávila ve volné přírodě.

„Fausta žila déle, než jakýkoliv jiný nosorožec na světě a volně se pohybovala po Ngorongoru po dobu 54 let,“ uvedl ve vyjádření národní park.

Na zvíře vědci poprvé narazili v roce 1965, když mu byly tři nebo čtyři roky. V roce 2016 se však začal zhoršovat jeho zdravotní stav. Strážci parku tehdy Faustu přesunuli do útulku poté, co utrpěla vážná zranění po několika útocích hyen.

Za dosud nejdéle žijícího nosorožce bílého je považována samice Sana, která zemřela v roce 2017 ve věku 55 let v jedné z francouzských zoo. Podle odborníků je očekávaná délka života u divoce žijících nosorožců mezi 37 a 43 lety, u zvířat v zajetí je to až 50 let.