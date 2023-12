V britské zoo se narodil kriticky ohrožený druh nosorožce dvourohého. Ošetřovatelé porod natočili

„Je velmi neobvyklé, aby samice nosorožce rodila za světla,“ řekla pro Guardian vedoucí oddělení nosorožců Emma Evison. „Opravdu jsme nečekali, že se mládě narodí doslova nám před očima, být svědky takového momentu bylo neuvěřitelné štěstí a privilegium."

Nosorožec dvourohý východní je podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) kriticky ohrožen a je tak velmi pravděpodobné, že druh v divočině vyhyne úplně.

HUGE NEWS! Critically endangered eastern black rhino calf born! 🦏



Welcome to the world, little one 🫶 pic.twitter.com/BiZV7Z9Gr9