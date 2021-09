U Nového Malína vznikne nová vodní nádrž. Obci bude chránit před povodněmi

„Zrovna děláme těleso hráze, to znamená, že se blížíme k vrcholu. Do dokončení nám chybí asi 120 centimetrů,“ popisuje za zhotovitele Ladislav Novoměstský. Právě teď dohlíží na bagr, který na novou jílovou hráz naváží materiál. „Hráz bude ve vrcholu dlouhá 33 metrů, široká zhruba 2 metry. Na stavbu spotřebujeme zhruba 1200 kubíků jílu,“ přibližuje Novoměstský.

Nová vodní nádrž pomůže se zadržováním vody v krajině a měla by zabránit i vylití Malínského potoka z koryta v případě silných srážek. „Voda se tady zadrží v nádrži a do vesnice se Malínským potokem dostane jakoby zpomalená. Kdyby byly nějaké bouřky nebo záplavy, tak se tady zachytí,“ říká nezávislý starosta Nového Malína Marek Štencl.

Kromě toho ale bude nádrž sloužit i jako útočiště pro obojživelníky a třeba i jako cíl procházek místních obyvatel. „Nacházíme se v malínské rokli směrem na Kamenec a dál na Skřítek. Jsme na začátku CHKO Jeseníky. Lidé sem chodí na procházky, běhat, na houby nebo borůvky,“ popsal starosta.

Náklady na stavbu nové nádrže by měly dosáhnout asi 2,5 milionů korun, na část z nich obec dostane dotaci. Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. V budoucnu by okolí nádrže mohly doplnit taky informační tabule a lavičky.