Novela umožní oplocování lesů, varuje ekolog. Část roku budou obory otevřené, garantuje úředník

Ekologové i veřejný ochránce práv se ohradili proti plánu ministerstva zemědělství, aby majitelé lesa mohli uzavírat obory. „V rámci balance mezi vlastnickým právem a veřejným zájmem jsme připravili novelu, která má garantovat, že se veřejnost do všech obor v nejvýznamnějších turistických měsících dostane," vysvětluje Patrik Mlynář z ministerstva zemědělství. „Balanc tady dosud byl a novela jej narušuje," nesouhlasí Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Pro a proti Praha 0:24 10. března 2024

Mlynář v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus připomíná, že vlastníci oborních pozemků volali po tom, aby bylo zachováno jejich právo soukromého vlastnictví. „Chtěli v duchu programového prohlášení vlády posílit svá vlastnická práva při organizaci honiteb, aby bylo na jejich uvážení, zda zpřístupní veřejnosti své pozemky v oboře,“ vysvětluje.

Měli by majitelé lesů dostat právo je kvůli ochraně zvěře uzavírat před veřejností? Diskutují vrchní ředitel sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství Patrik Mlynář a lesnický expert ekologického Hnutí Duha Jaromír Bláha

„V původní verzi to takto bylo nastaveno, ale my jsme to posunuli směrem k veřejnosti tím, že chceme část roku nechat obory otevřené. Pět měsíců v roce je garantováno, že se veřejnost do všech obor v Česku dostane,“ opakuje vrchní ředitel sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství.

Posílení práv vlastníků?

Podle Bláhy ale ministerstvo zvýhodňuje jednu stranu a novela uvádí v nejistotu obce, návštěvníky lesů a v podstatě i jejich vlastníky.

„Protože ne každý vlastník lesa má majoritu v honebním společenstvu nebo držitelem honitby může být jiná osoba, než jsou vlastníci,“ naznačuje lesnický expert ekologického hnutí.

Nesouhlasí ani s tím, že se jedná o plnění programového prohlášení vlády, protože posílení práv vlastníků se týká pouze některých vybraných majitelů lesů.

„Není to žádné plošné posílení vlastníků, naopak může to jít i na úkor některých z nich. A není to ani o hledání balancu, protože ten tady byl nastaven. Dosud mohl majitel obory požádat orgán státní správy myslivosti, který mu v době, kdy se například konají nejintenzivnější lovy, povolil uzavření obory,“ naznačuje dosavadní praxi.

Právě tuto administrativní zátěž chtělo ministerstvo zemědělství podle Mlynáře odstranit. „Tím také naplňujeme programové prohlášení vlády. I tam je závazek, že se postaráme o snížení byrokratické zátěže směrem k veřejnosti,“ připomíná.

Uzavření musí zdůvodnit

Ekologové se podle Bláhy ztotožňují se stanoviskem ombudsmana, že paušální vyhláška, kterou chce ministerstvo vydat, nemůže plně nahradit mechanizmus individuálního posuzování práv jednotlivých subjektů.

„Už jen proto, že každá obora se nachází jinde, že se v každé chová jiný druh zvěře nebo kombinace druhů zvěře. Nehledě na to, že se vlastníkům, kteří chtějí, aby jim tam nechodili lidi, otevírá možnost zneužít institut obory k tomu, aby oplotili lesy,“ varuje expert na ochranu lesů Hnutí DUHA.

Mlynář ale možnost zneužívání vyhlášky vylučuje. Připomíná, že příslušný paragraf zákona o myslivosti se doplní tím, že návštěvní řád, který bude zveřejňovat vlastník obory, musí obsahovat i zdůvodnění, proč po část roku oboru zavírá.

„Zároveň bude muset ctít stávající stezky a trasy, které v oboře jsou, aby je veřejnost po část roku garantovanou vyhláškou, mohla využívat. V případě, že vlastník obory nebude ctít zákonem nastavená pravidla, může to vést ke správnímu řízení o zrušení obory,“ popisuje vrchní ředitel Sekce lesního hospodářství ministerstva zemědělství Patrik Mlynář.

Poslechněte si celou debatu Pro a proti v audiu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.