Nový biotop vzniká ve Skalce na Prostějovsku. Nahradí koupaliště, které obec nemohla provozovat

Oblíbené výletní místo na Prostějovsku bude mít už brzy novou atrakci. Ve Skalce na Prostějovsku, v těsné blízkosti tamních lázní a parku, dělníci dokončují stavbu nového biotopu. Vodní plocha nahradí koupaliště, které mnoho let obec nemohla provozovat a proto pustlo.

Na podzim na místo vyráží celý oddíl

Ve Skalce na Prostějovsku vznikne nový biotop (ilustrační foto)

„Bagrujeme dno koupaliště. Bude tu jednoprocentní spád, aby se voda stahovala do jímky,“ vysvětluje bagrista Petr. 

Ve Skalce na Prostějovsku dokončují stavbu nového biotopu

Výstavba biotopu vyjde na zhruba 5,5 milionu korun. Většinu pokryje dotace. 

„Máme to pojmenované Nové Bařisko, je to vodní plocha, která bude součástí dvouhektarového parku,“ popisuje nezávislý starosta Antonín Frgal.

Koupaliště bylo uzavřeno v roce 2005 z toho důvodu napouštění minerální vody. Po změně legislativy už to ale nešlo. Obec neměla dostatek pitné vody, kterou by do koupaliště mohla napouštět.

„Koupaliště mělo téměř 100 metrů na délku a 25 metrů na šířku. My jsme ho napouštěli někdy od začátku března, takže vydatnost toho zdroje nebyla tak intenzivní. V případě, že by se nám změnila kvalita vody, tak bychom to nebyli v průběhu sezóny znovu schopni vypustit a napustit,“ doplňuje starosta. 

Nový biotop není určen ke koupání. Dokončen by měl být do konce září.

