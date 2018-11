Návrat ptáků kivi. Novozélandský Wellington mají osídlit po 100 letech

V novozélandském Wellingtonu by už brzy mohli ptáci kivi hnízdit za budovou parlamentu, a to díky ambicióznímu plánu ochránců přírody, kteří chtějí během následujícího desetiletí tento kultovní národní symbol znovu nechat osídlit hlavní město. Informoval o tom zpravodajský server The Guardian.

