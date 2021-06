U Nýřan vznikla nová přírodní rezervace Janovský mokřad. Je domovem pro 60 druhů ptáků

Namísto plánovaného dálničního odpočívadla nedaleko Nýřan u Plzně vznikla nová přírodní rezervace Janovský mokřad. Ta hostí na 60 druhů ptáků, včetně ohrožených a vzácných druhů. Část nově vzniklé rezervace se otevře turistům podle plánu krajského úřadu Plzeňského kraje v průběhu léta. Plzeň 11:05 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přírodní rezervace Janovský mokřad | Zdroj: Plzeňský kraj

Rezervace o rozloze skoro 72 hektarů se nachází v místě zaniklého rybníka v těsné blízkosti dálnice D5 nedaleko Nýřan u Plzně. Janovský mokřad je jednou ze 120 přírodních rezervací, které spravuje Plzeňský kraj a je taky jednou z největších. Už během léta by si část rezervace mohli prohlédnout i turisté a zaposlouchat se do zpěvu 60 druhů ptáků.

Mezi vzácné ptáky, žijící v rezervaci, patří jeřáb popelavý a některé druhy vodních kachen, například vzácný polák malý. Spatřit či slyšet lze v rezervaci také například bramborníčka hnědého, který je chráněný zákonem. „V Německu už jsou skoro vyhubeni. My zde máme ještě docela pěkné populace,“ uvedl Jiří Vlček z oddělení ochrany přírody na krajském úřadu Plzeňského kraje.

Na poslední chvíli

Pozemky současné rezervace měly původně sloužit pro zemědělské účely a částečně i pro potřeby dálkových řidičů. Mokřad by se tak musel vysušit. Aktuálně se rezervace bude značit v terénu. „Tento týden začneme vytyčovat hranice rezervace, budou se umísťovat cedule, aby se lidé mohli orientovat, kde se rezervace nachází a nevstupovali tam, kam nemají,“ dodal Jiří Vlček.

Základní síť stezek pro turisty by měla být hotová během prázdnin. „Chceme, aby se lidé dostali i dovnitř do rezervace, takže počítáme zhruba 7,5 km stezek,“ informoval vedoucí oddělení ochrany přírody na plzeňském hejtmanství Jan Kroupar. V jednotlivých částech bude potřeba zhotovit povalové chodníky a lávky pro překonávání vodních toků. Do dvou let mají přibýt další 4 tůně, věžová pozorovatelna ptáků a další vybavení.

Udržovat porost mají zase divocí koně, případně další zvířata. Plochu o zhruba 14 hektarů, by tak celoročně spásalo 5 koní. „Je možné, že budeme jednat se zoo o zapůjčení jiných živočichů jako jsou třeba jaci,“ doplnil Jan Kroupar.