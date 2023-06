Obleky pro vojáky byly v Kalifornii inspirované krunýřem trilobitů, vypráví paleontolog

Středobodem zájmu paleontologa Lukáše Laibla jsou trilobiti. K pravěku si našel svoji cestu už v dětství právě díky slavnému filmu. „Pro mě je paleontologie taková cesta do pravěku, ale musím cestovat ve své mysli. Z kamene se pokouším zrekonstruovat živé zvíře,“ vypráví Lukáš Laibl. HOST LUCIE VÝBORNÉ Praha 21:29 10. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trilobiti se jako první zvířata dokázala stočit do kuličky, aby se ochránila. Ostatní už to jen kopírují, přibližuje paleontolog Lukáš Laibl | Zdroj: Profimedia

Člověk, který se dívá miliony let do minulosti země, by mohl mít nadhled nad přítomností. Jak to máte vy?

Když studuju paleontologii, spousta lidí mi řekne: „To je hezké, ale k čemu to je? Bude levnější chleba?“ Tahle otázka mě vždycky trošku iritovala, ale věc, kterou paleontologové můžou zodpovědět, je, že víme, co se dělo v minulosti, jak třeba zvířata reagovala na změnu klimatu, na různé biotické krize, na různá vymírání. A víme třeba, která zvířata přežila a která vymřela, a jaké měly vlastnosti.

Ne že bychom dokázali předvídat budoucnost, ale dokážeme říct: OK, když se bude víc a víc oteplovat, nejvíc postižená budou tato zvířata, alespoň když to srovnáme s minulostí... Je to jako s historií. Když studujete historii, dokážete trošku předvídat, co by se mohlo stát.

Takže vy nepanikaříte kvůli vymírajícím druhům...

Druhy vymírají pořád. Nechci, aby to znělo cynicky... člověk má v dnešní době určitě velkou zásluhu na devastování přírody, oteplování planety a úbytku druhů. Ale druhy vymírají pořád.

Vrátíme se zpátky k trilobitům. Jaké měli superschopnosti?

Měli dvě superschopnosti, které bych vypíchnul. Měli tvrdý krunýř, ale břicho s nožičkama bylo měkké. Když potřebujete ochránit měkké části, potřebujete to překrýt. Vyvinuli to, že se dokázali stočit do kuličky – jako dnešní stínka nebo pásovec... Byli prvními zvířaty, u kterých toto chování pozorujeme. Oni to vynalezli a všechna ostatní zvířata už to jen kopírují.

Trilobiti se jako první zvířata dokázala stočit do kuličky, aby se ochránila. Ostatní už to jen kopírují, přibližuje paleontolog Lukáš Laibl | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Druhá superschopnost je jejich zrak. Měli sofistikované oči. V té době měla oči spousta dalších zvířat, včetně jiných členovců. Ale trilobiti měli složené oko jako moucha a jednotlivé čočky byly z krystalů kalcitu, byly hodně odolné. Oko mohlo být složené třeba ze sta čoček nebo čtyř tisíc čoček i víc.

Některé druhy měly dokonce takové sofistikované čočky, které jsou podobné čočkám dalekohledů, podobají se jim svou vnitřní stavbou. Trilobiti to využívali nejspíš proto, aby dokázali korigovat třeba rozostření nebo různé deformace na okraji čočky. Byly to hodně propracované čočky.

Mohou se vědci při vynalézání nových vynálezů, které slouží lidstvu, inspirovat třeba u takových živočichů?

Mohou. Jeden kolega z Kalifornie Nigel Hughes, což je trilobití expert se spojil s vývojáři, kteří chtěli udělat nové obleky pro bezpečnostní složky nebo vojáky, aby byly inspirované krunýřem trilobitů. Protože byl tvrdý, ale zároveň do určité míry pohyblivý. Chtěli vytvořit brnění, které by bylo pohyblivější než to klasické.

Když bych chtěla své dítě vzdělat... Vzpomínám si na naše exkurze do Národního muzea, kde mají skvělé paleontologické sbírky, ale jsou to mrtvé předměty. Potřebovala jsem někoho, jako vy, aby mi ty předměty oživil. Kde tohle mohu zažít s dětmi?

Tohle můžete začít třeba v Chlupáčově muzeu historie Země, které je na Přírodovědecké fakultě UK. Tam jednou týdně může i veřejnost, je tam kostra dinosaura, spousta dalších zkamenělin ze všech možných koutů světa a je tam možnost, aby vám o tom někdo něco zasvěceně řekl.

Druhá možnost je malé interaktivní muzeum pravěku, které se jmenuje Trilopark, je v pražských Nuslích. Vlastní to dva nadšenci a ti vaše děti provedou. Mají tam spoustu modelů třeba srstnatého nosorožce, šavlozubého tygra. Zároveň si tam děti budou moct odlít třeba zkameněliny ze sádry, vypreparovat si zkamenělinu... A budou se jim opravdu věnovat.

