Extrémně vysoké teploty trápí oceány. Podle vědců tak globální oteplování dosáhlo krajní meze

Oteplení globálního oceánu překročilo bod, za kterým už není návratu – a to už v roce 2014. S touto zprávou přišli američtí vědci, kteří zkoumají dopady klimatických změn na oceány. Extrémní teploty, které se před sto lety objevovaly jen zřídka, jsou v současné době podle studie naprosto běžné. Oteplení oceánů ohrožuje celé mořské ekosystémy, a urychlí navíc další klimatické změny. Kalifornie 13:14 6. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Změna prostředí nejvíc vadí menším živočichům, jako jsou slávky, hvězdice, ježovky, ale také ryby. | Zdroj: pxhere

Vědci výzkumného institutu Monterey Bay v Kalifornii analyzovali povrchové teploty moře za posledních 150 let. Zjistili, že extrémní teploty vyskytující se před sto lety jen ve 2 procentech případů se od roku 2014 vyskytovaly v globálním oceánu nejméně v 50 procentech případů.

Umírající korálové útesy. Kvůli oteplování oceánů zmizela rozloha Prahy se Středočeským krajem Číst článek

Zjistili, že žádné obecné měřítko extrémní teploty oceánů není. Vytvořili proto vlastní: sledovali podrobně záznamy o teplotách oceánu za posledních asi 100 let.

Jako měřítko extrému si stanovili rekordní teplotu za předcházejících 50 let. Ve sledovaném období sta let pak hledali takto označené extrémy. Už jsme řekli, že v roce 2014 dosáhla polovina všech měsíčních rekordů ve všech světových oceánech teplot, které si vědci stanovili jako extrémní. V roce 2019 to bylo už 57 procent. Vědci očekávají, že podíl extrémních teplot v oceánech bude dále růst.

Ochrana před oxidem uhličitým

Oceány pokrývají asi 70 procent povrchu planety a absorbují více než 90 procent tepla z globálního oteplování. Dočasně tak pomohly zachránit lidstvo a další druhy na pevnině od teplot, které by už byly katastrofální.

Pohlcují asi třetinu oxidu uhličitého emitovaného lidskou činností, což způsobuje jejich okyselení. To znehodnocuje korálové útesy, které jsou domovem čtvrtiny světového mořského života a poskytují potravu pro více než 500 milionů lidí.

Teplejší oceánské vody přispívají ke vzniku bouří, hurikánů a extrémních srážek, což zvyšuje riziko silných záplav. Zahřátá voda také přispívá k tání ledovců a následnému vzestupu hladiny moří.