Oceány jsou plné plastu. Brzy ho tam bude víc než ryb, varují vědci

Ze studie, kterou vydala Kalifornská univerzita v časopise Science Advances, vyplývá, že velkou část plastových předmětů používáme jen velmi krátce, než je vyhodíme. Jde o nejrůznější obaly na potraviny, PET lahve nebo třeba igelitové sáčky.

Asi tři čtvrtiny veškerého plastového odpadu končí na skládkách, ve vodních tocích a v neposlední řadě v oceánech. Zrecyklováno bylo přibližně sedm procent plastového odapdu.

Plastová planeta

Autoři výzkumu řekli britské BBC, že se ze Země stává 'Plastová planeta' a že je nejvyšší čas přehodnotit, jak s plastovým odpadem nakládat. Mimo jiné také proto, že ho rychle přibývá - polovinu z celkového objemu totiž lidstvo vyrobilo v posledních třinácti letech.

„Je vidět, že zacházení s plastovým odpadem není v žádném případě dokonalé, protože končí na skládkách, a co je horší, končí v oceánech. Uvádí se, že ročně jde o 12 milionů tun plastu a podle studií toto číslo roste geometrickou řadou. Brzy, odhaduje se rok 2050, bude v oceánech víc plastu než ryb, přepočítáno na objem biomasy,” říká Jan Friedinger z organizace Greenpeace.

Plasty jako součást potravinového řetězce

Většina běžně užívaných plastů se v přírodě nerozkládá nebo se to děje jen velmi pomalu. Jejich výroba je navíc často velmi levná, takže se finančně nevyplatí je recyklovat.

„Začínají se používat náhrady, ale není to tak jednoduché. Používají se aditiva, která umožní rychlý rozpad, ale ten plast nezmizí. Malé plastové kousíčky přetrvávají v životním prostředí. To je problém v oceánech, do kterých se dostává obrovské množství plastu, který se rozpadá na plastové mikročástice. Ty představují ještě větší riziko, protože absorbují nebezpečné látky z vodního prostředí. Dostávají se tak do potravního řetězce,” vysvětluje Friedinger.

Bublina s vodou

Klíč k řešení problému s plastovým odpadem je podle řady vědců a aktivistů hlavně v tom, jak používat plasty méně a předcházet tak vzniku nového odpadu. Recyklace by v tomto pomyslném žebříčku byla až na druhém místě.

Existuje však náhrada plastových výrobků? Například skupina mladých Britů se rozhodla najít způsob, jak balit vodu a další nápoje do něčeho jiného než plastových lahví.

„Každý rok spotřebujeme o deset procent víc plastových lahví než dřív. Je to věc, která do našich životů vstoupila relativně nedávno, ale úplně změnila naše zvyky, pokud jde o stravování a pití. Náš výrobek asi nenabízí řešení pro všechny oblasti využití plastových lahví, ale mohli bychom takhle vyřešit problém s obaly u výrobků určených k okamžité konzumaci,” popisuje britský vědec Rodrigo Garcia Gonzalez.

Výrobek těchto nadšenců je obal čistě z přírodních surovin, který vypadá jako bublina. Dá se vyrobit v různých velikostech, a když má člověk žízeň, dá si „bublinu” do pusy, (nebo v případě větší varianty přiloží k ústům) vycucne vodu a obal sní. Podle videa z akce, kde si Britové tenhle vynález mohli vyzkoušet, to chce trochu cviku, ale nápad očividně nadchnul.