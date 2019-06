Přijdou USA kvůli stoupající hladině oceánů o své pobřeží? Ochrana bude stát stovky miliard dolarů

Se zvedající se hladinou moří musí Spojené státy více investovat do ochrany svých pobřeží. V příštích dvaceti letech by to ovšem mohlo být dražší, než kdokoliv předpokládal. Podle nově zveřejněné zprávy amerického Centra pro integritu klimatu by se cena mořských zdí mohla vyšplhat až na 416 miliard dolarů, tedy v přepočtu zhruba devět bilionů korun. Washington 10:31 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hladina světových oceánů se za posledních 24 let zvýšila o sedm centimetrů. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozborem zveřejněné zprávy se zabývá deník The Guardian, který připomíná, že hladina světových oceánů a moří se zvedá v důsledku oteplování planety a roztávání pozemních ledovců.

Od roku 1900 se zvedla o 17 až 20 centimetrů, z čehož jen za posledních 24 let to bylo o bezmála sedm centimetrů, jak uvádí jedna z vládních zpráv.

Kdo to zaplatí?

Největší částku bude muset investovat Florida. Podle odhadů půjde zhruba o 76 miliard dolarů, což je téměř celý roční rozpočet státu, který leží na východním pobřeží USA.

Louisiana a Severní Karolína za ochranu před mořskou hladinou zaplatí 38, resp. 35 miliard dolarů.

Analýza Centra pro integritu klimatu (CCI) se zabývá i jednotlivými městy na pobřeží - nejdražší výstavba mořských zdí čeká Jacksonville, New York a Virginia Beach.

„Nikdo se nezabýval tím, kolik malá část adaptace na změnu klimatu, jako je výstavba mořských zdí, stojí. Teď to vidíme a je to velká částka. Zůstává otázkou, kdo výdaje zaplatí. Mají to být daňový poplatníci? Současný stav, kdy znečišťovatelé nemusí platit nic, je neudržitelný,“ říká ředitel CCI Richard Wills.

Silnější hurikány a umírání korálů. ‚Oceány se ohřívají rychleji, než se čekalo,‘ varují vědci Číst článek

Většina odhadů o tom, kolik bude ochrana proti zvyšující se mořské hladině stát, se navíc podle Willse zaměřuje až na rok 2100.

Úřady přitom budou zřejmě sáhnout do pokladen mnohem dřív. Například Staten Island v New Yorku už nyní plánuje utratit 615 milionu dolarů (14 miliard korun) za osmikilometrový mořský val. Federální vláda zaplatí dvě třetiny.

Zůstat, nebo odejít?

Zpráva se rovněž věnuje nákladům v přepočtu na člověka - mnohde jde až o milion dolarů ročně.

Například Fire Island – ostrov tvořící bariéru poblíž pobřeží newyorského Long Islandu – bude muset postavit ochranu za bezmála 1,5 miliardy dolarů (34 miliard korun), jinak budou domy na jeho pobřeží zaplaveny.

Budování ochrany před mořskou hladinou tvoří jen zlomek toho, budou muset pobřežní státy USA zainvestovat, pokud si svá pobřeží chtějí udržet. Reálné částky tedy budou podle mnohem výzkumníků vyšší, než zpráva uvádí.