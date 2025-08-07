Ochranáři v Českém středohoří umístili 45 klecí na orchideje, mají květiny chránit před zvěří

Orchidejová louka pod Solanskou horou u Podsedic na Litoměřicku je plná kovových klecí. Chrání orchideje, které okusovala přemnožená zvěř. Přírodovědci se tak společně s dobrovolníky snaží zachovat kriticky ohrožený druh rostliny, jehož populace klesla. Informoval o tom Český svaz ochránců přírody.

Pětiprstka hustokvětá

Pětiprstka hustokvětá | Foto: Český svaz ochránců přírody | Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Rozsah populace pětiprstky hustokvěté se v posledních pěti letech snížil z původních asi 150 kvetoucích rostlin na 50. To vyvolalo obavy ochránců přírody o její budoucnost. V okolních lesích žijí srnci, daňci a mufloni, kteří orchideje okusují. 

Odborníci vyhodnotili, že nejlepší ochranou budou plůtky z pevného pozinkovaného pletiva kolem jednotlivých rostlin. Původně projekt počítal se 30 ochrannými klecemi, nakonec jich přírodovědci umístili 45, a to nejen nad pětiprstkami, ale také například nad dalšími zdejšími orchidejemi – vemeníky zelenavými.

Podle předsedy místní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlastislava Vlačihy díky klecím z pletiva pod Solanskou horou letos dozraje mnohem více semen orchidejí než v minulých letech.

