Ochránci odvezli rypouše Emersona 200 kilometrů z kanadského města Victoria. Vrátil se během týdne

Mladý rypouš, který si během posledního roku v kanadském městě Victoria vysloužil status celebrity poté, co ho obyvatelé opakovaně našli na dost nezvyklých místech včetně záhonů, městských parků či rušných ulic, se zřejmě nehodlá vzdát svých fanoušků. A to navzdory snahám ochránců přírody, kteří minulý týden více než 200kilového samečka naložili do dodávky a odvezli dál do západní Kanady, kde ho nechali na odlehlé pláži daleko od lidí.

Victoria (Kanada) 6:39 18. dubna 2024