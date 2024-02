Mech i srnčí nebo kančí srst. Ochránci přírody čistí stovky ptačích budek, připravují je na jarní hnízdění

Miroslav Sehnal právě sundává s pomocí dlouhé tyče jednu z budek, kterou potřebuje vyčistit, a otevírá ji. V budce je mech a srst.

„Tohle je sýkorník. Vidíme v něm srst, která je ze srnek nebo z divočáků. Ptáci ji využívají jako podestýlku. Je tu také mech a budka je vystlaná vysoko, takže je to jasná sýkora,“ popisuje Sehnal.

Budku je nutné pořádně vymést, vyčistit a udělat zápis. „Využíváme elektronickou formu na Mapy.cz, kde budky evidujeme, abychom měli přehled, kde která je. Zároveň tam máme zapsáno, jestli byla obsazená, nebo neobsazená a co v ní bylo,“ vysvětluje Sehnal.

Po vyčištění musí budku pověsit zpátky na strom, lehká práce to ale není. „Je to docela náročné, protože budky jsou dost těžké. Ono vytáhnout to ty dva až tři metry není žádná sranda,“ upozorňuje.

Kolik budek v tomto zimním období potřebují ochránci vyčistit, upřesňuje další pracovník ochrany fauny Filip Šťovíček. „Čistíme teď kolem pět seti budek pro sýkory a kolem stovky budek pro sovy. Ty budky máme v jižní a západní části Brd a na Malém a Velkém Blaníku. Je potřeba je připravit na další hnízdní sezonu.“

Obsazenost budek je podle ochránců každý rok jiná. „Letošní se blíží nad 80 procent, ale loňský rok byla jen kolem 50 procent. U sov ta obsazenost stoupá, protože dutiny v lese jim chybějí,“ uvádí Šťovíček.