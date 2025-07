Ohrožená orchidej se vrací do Českého středohoří. Vstavač kukačku botanici vysazují na Českolipsku

Vstavače kukačky postupně mizí z české krajiny a například na severu Čech je najdeme už jen na jediném místě, a to v přírodní rezervaci Bohyňská lada na Děčínsku. Kvůli alarmujícímu úbytku těchto květin se ochránci spolu s botaniky rozhodli orchideje předpěstovat a vrátit do přírody. Informuje o tom Český rozhlas Sever. Velká Javorská (Liberecký kraj) 15:21 10. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sázení kriticky ohroženého vstavače kukačky | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Takhle vypadají ty hlízky. Vlastně trvalo to čtyři roky, než jsme byli schopni napěstovat hlízky takové velikosti, aby bylo možné je vysadit,“ říká pěstitel Miloš Andres s tím, že místo je měkké a rostlinka by tam měla pohodlně zalézt.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ochránci vrací do Českého středohoří vstavače kukačku

Každé místo, kde bude orchidej vysazená, označuje Andres dřevěným kolíkem. Jak dál vysvětluje, od kolíku se potom metrem měří jednotlivé vzdálenosti k rostlinám, aby si to pěstitelé mohli rozvrhnout.

A nejen vysazování hlíz musí mít svůj přesný systém. Věda je i samotné pěstování vzácných orchidejí. Podle Andrese je obecně známo, že orchideje žijí, zase záleží podle druhu, v různě silném symbiotickém vztahu s nějakými druhy mykorhizních hub.

Vysazování vstavačů kukaček, Velká Javorská | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas

„Tady pravděpodobně ty houby žijí, ale nechceme nic riskovat. Máme i substrát z kultury, kterým to mírně podpoříme,“ doplňuje Andres.

Důležitá je i následná péče o samotné rostliny. „Proti okusu i proti těm prasatům, vyšší oplocenky nad zemí nebo individuální oplocení jednotlivých rostlin proti okusu,“ popisuje botanik Michal Forejt z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Na severu Čech pouze v Bohyňské ladě

V rámci severních Čech roste vstavač kukačka na jediném místě, a to v přírodní rezervaci Bohyňský lada na Děčínsku. Jejich počty zásadně ubyly kvůli změnám v obhospodařování luk. To by se teď ale mohlo změnit.

„Náhradou toho hospodaření je to naše kosení, kosíme to tady dvakrát ročně, aby se vyčerpaly živiny a nedošlo k nahromadění třeba sloučení dusíku, který právě těm orchidejím většinou už brání v tom rozvoji,“ popisuje nadšenec Vlastislav Vlačiha, který se o zapadlou louku na Českolipsku stará.

Sázení vstavače kukačky ve Velké javorské | Foto: Lucie Heyzlová | Zdroj: Český rozhlas