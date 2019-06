Pětice nosorožců ze Dvora Králové už je v Africe. Čeká je vypuštění do rwandské rezervace

V pondělí ve tři hodiny ráno letadlo s nosorožci přistálo v hlavním městě Rwandy Kigali, odkud putují zvířata do rezervace v železných bednách, uvedla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. „Zvířata přiletěla v pořádku,“ uvedla. Jejich cesta z Česka do Afriky začala v neděli v podvečer.

Transport je dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Zvířata během něho nejsou uspána, byla jim však podána sedativa. Do Rwandy s nimi putuje pětičlenný tým, včetně afrického odborníka na transporty zvířat, Jihoafričan Pete Morkel.

Každé ze zvířat váží zhruba tunu. Aby jejich aklimatizace proběhla hladce, vezou si s sebou i čtyři tuny krmení, na něž jsou zvyklá.

Celý projekt stojí asi 4,3 milionu korun. Nejdražší položkou je samotný transport za 3,5 milionu korun a pořízení železných beden, v nichž jsou zvířata převážena za 700 tisíc korun. Peníze na převoz poskytli dárci, zbytek peněz financovala dvorská zoo z výtěžku různých akcí.

Dvorská zoo, vlastněná Královéhradeckým krajem, patří k největším a neúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Tři z převážených nosorožců pochází přímo z chovu české zoo, dva byli do Česka převezeni loni na podzim, aby se na transport připravili. Původně patřili zoo Flamingo Land ve Velké Británii a dánské zoo Ree Park Safari.

V parku již skupina nosorožců žije

Zvířata budou ve Rwandě nejprve v dřevěných ohradách o rozměrech osmkrát osm metrů. Po pár týdnech budou vypuštěni do větších oplocených výběhů o rozloze 16 hektarů. Zhruba za rok se zvířata přesunou do severní části rezervace Akagera o rozloze tří tisíc hektarů.

Jedná se poloostrov, který vybíhá do jezera a je trvale hlídán ozbrojenými strážci. Aby bylo možné nosorožce sledovat, budou jim do rohů umístěny vysílačky. V jižní části rezervace žije v současnosti skupina 18 nosorožců dvourohých, kteří byli do Rwandy převezeni předloni.

Převážení nosorožci černí jsou takzvaného východního poddruhu. Ve volné přírodě se jich vyskytuje jen posledních několik stovek. Celkově žije ve volné přírodě jen na pět tisíc nosorožců černých.