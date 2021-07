Čína vyřadila pandu velkou ze svého seznamu ohrožených druhů, ve volné přírodě jich žije přes 1800

Čína vyřadila ze svého seznamu ohrožených druhů pandu velkou. Učinila tak poté, co počet v přírodě volně žijících jedinců přesáhl 1800. Mezinárodní svaz ochrany přírody pandy velké přestal klasifikovat jako ohrožený druh již v roce 2016, čínské úřady tehdy rozhodnutí zpochybnily a prohlásily, že by to mohlo lidi uvést v omyl, že se snahou o ochranu pand můžou zvolnit.

9. července 2021