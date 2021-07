Do Českého středohoří se díky ochráncům přírody vracejí téměř vyhynulí motýli – okáči skalní

Kdysi běžný druh motýla, okáč skalní, přežil pouze na Rané na Lounsku. Ochránci přírody se teď snaží o jeho záchranu. Okáče vzali do chovu a vysazují ho na další kopce v Českém středohoří, a to jak housenky, tak i uměle odchované motýly. Radobýl u Litoměřic 20:05 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ve vytváření vhodného biotopu pro okáče nám ale pomáhá nejen pastva, ale i přiměřený turistický ruch,“ popisoval Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jedním z míst je také Radobýl u Litoměřic, kde mají potravu a úkryt v drnech trávy kostřavy.

„Některý jsou právě včera vylíhnutý, a ten let je pro ně ze začátku takový horší – musí plně oschnout,“ popisuje Miloš Andres, zatím co otevírá papírovou krabici se samičkami motýlů okáče skalního.

Odchoval je, stejně jako samečky, které vypouští z druhé krabičky, v Jaroměři, odkud brzy ráno vyrazil do Litoměřic, na Radobýl.

„Ti okáči se po tom kopci postupně roztáhnou, přes to vrchní plato až na vrchol. Slítnou se tady i s těmi, co už jsou tady vylíhlí, co už jsou tady z těch předchozích výsadků – tedy původní, dá se říct,“ doplňuje Andres.

Tedy z housenek, které sem entomologové vysadili loni na jaře. Housenky se živí i přes zimu, začátkem června se zakuklí a do měsíce vylétávají motýli. Ty teď doplnili ti uměle odchovaní, které pak pozorovatelé poznají podle čísel na křídlech.

Výletníci jsou vítáni

„Na zadním křídle je to číslo napsáno lihovým fixem. Nijak jim to neuškodí, a navíc to má pozitivní efekt – když ten sběratel vezme popsaného motýla, tak pro něj nemá žádnou cenu. I všude jinde po Evropě populace tohoto druhu ubývají, proto jsme došli k závěru, že by bylo fajn tento druh zachránit,“ vysvětlil Andres.

Už kvůli tomu, že jde o takzvaný deštníkový druh.

„Znamená to, že sice podporujete jeden druh, ale s ním to podpoří daleko větší spektrum – zachrání se tak desítky druhů, které mají podobné biotopové nároky,“ vysvětlil Vladislav Kopecký z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která stojí za záchranou okáče skalního.

Pracovníci nejdřív museli vysekat zarostlé stráně, a pak objednat pastvu ovcí.

„Ve vytváření vhodného biotopu pro okáče nám ale pomáhá nejen pastva, ale i přiměřený turistický ruch,“ doplňuje Kopecký.

Výletníci jsou tady na Radobýlu také vítáni.