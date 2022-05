Dříve běžná ryba karas obecný z českých vod mizí. Olomoučtí přírodovědci pomáhají se záchranou

V malém rybníku v areálu olomoucké přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého se zabydluje padesát mladých ryb kriticky ohroženého karase obecného. Vysadili je tam v úterý přírodovědci, aby pomohli posílit v přírodě skomírající populaci. Dříve běžného obyvatele českých rybníků a tůní vytlačuje invazivní karas stříbřitý. Olomouc 21:17 7. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vysazování karasů obecných do rybníku v areálu olomoucké přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého | Foto: Barbora Sonnková | Zdroj: Český rozhlas

Student hydrobiologie olomoucké Univerzity Palackého Jan Augustynek vypouští do rybníčku v areálu Přírodovědecké fakulty jednoho mladého kriticky ohroženého karase obecného. Celkem jich tady nový domov najde padesát.

„My bychom moc rádi toto místo pojali jako takovou záchrannou stanici. Jak je známo, karas obecný je ohroženou rybou v našich vodách. Lokalit, kde se dneska čistá linie toho karase vyskytuje, už moc není,“ vysvětluje hydrobiolog katedry ekologie Martin Rulík.

Karas obecný dřív patřil mezi nejběžnější ryby v Česku. V posledních letech jej ale vytlačuje invazivní karas stříbřitý, kvůli kterému se ten obecný stal kriticky ohroženým druhem. Olomoucký rybníček u přírodovědecké fakulty by teď mohl přispět k jeho záchraně.

Vysazování karasů obecných do rybníku v areálu olomoucké přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého | Foto: Barbora Sonnková | Zdroj: Český rozhlas

Do pomoci tomuto druhu se může zapojit i veřejnost. „Kdo by o tuto problematiku měl větší zájem a chtěl by třeba přispět k mapování karasů obecných, ale i karasů stříbřitých, tak se může registrovat na www.zachrankarase.cz, a zde nahrát buď historické, nebo současné lokality výskytu,“ pokračuje Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Vybrané geneticky vhodné populace pak poslouží k založení podobných záchranných chovů, jaký vznikl v Olomouci.