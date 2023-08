Olomoucké útulky jsou přeplněné. Město do nich ročně investuje statisíce, zvažuje zřízení vlastního

Mnohé útulky z Olomoucka řeší problém. Jsou plné a nemůžou přijímat další zatoulaná zvířata. Vědí o tom i zástupci olomoucké radnice, která ročně vynakládá na péči o bezprizorní zvířata statisíce korun, letos 600 tisíc. Samospráva nyní zvažuje vypsání výběrového řízení na městský útulek. Olomouc 20:06 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mnohé útulky už nemohou přijímat další zatoulaná zvířata. Jejich kapacita je skoro ve všech částech Olomouce plná. Problémem se zabývají i zastupitelé města (ilustrační foto) | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

„Museli jsme vyhlásit stop-stav, během týdne nám přibylo i dvanáct zvířat během jednoho dne. Kočičky víc přicházejí, než odcházejí, a to je problém,“ říká Kateřina Sklenářová, vedoucí útulku Pomocné ruce v Olomouci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Útulky na Olomoucku jsou z velké části plné, pro další zatoulaná zvířata není místo. Co na to vedení Olomouce?

Sklenářová by přivítala, kdyby město řešilo toulavé kočky. Sama je zastáncem kastrací. „Za nás je to jediný možný způsob, jak snížit populaci koček a zamezit plným útulkům,“ dodává.

Náklady na péči každý rok rostou

Olomoučtí strážníci převážejí bezprizorní kočky do smluvního veterinárního zařízení. Náklady na péči ale každoročně rostou, a tak chce magistrát řešit tento problém koncepčně. Jednou z možností je vypsat výběrové řízení na městský útulek pro kočky.

Přemnožení hraboši přilákali na Olomoucko a Prostějovsko vzácné druhy sov. Ohrožují je ale žně Číst článek

„Dále by součástí tohoto koncepčního řešení měla být analýza, to znamená nechat zpracovat kastrační program včetně technickoekonomických vyhodnocení v podmínkách města. Zda se to zkrátka vyplatí,“ dodává mluvčí města Radka Štědrá.

Návrhy odboru životního prostředí olomouckého magistrátu musí nejdřív projednat rada města. Kdy se tak stane, zatím není jasné.