Orli mořští mají na rybnících u Českých Budějovic prostřenou tabuli. V lokalitě jsou běžně k vidění

Orlům mořským se v Česku stále více daří. Ornitologové u nás napočítali už na 170 párů. Po umělém navrácení do přírody se za posledních třicet let tuzemská populace zdesetinásobila. Dokazuje to například početnost na Českobudějovicku, zejména kolem rybníků u Hluboké nad Vltavou, kde mají tito dravci výborné podmínky. Živí se totiž převážně rybami a rybími mršinami.

České Budějovice 14:02 30. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít