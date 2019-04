Zastavili kácení, aby měli ptáci klid na hnízdění. Dospělého orla a mláďata přesto někdo otrávil

Ještě před pár dny nedaleko Jamného u Jihlavy hnízdil pár orlů mořských. Na vysokém stromě se chystal vyvést mláďata. Obec raději zastavila v místě těžbu dřeva, aby byl na místě klid. Dospělého dravce i se dvěma mláďaty ale našli před pár dny lesníci mrtvé, informuje Český rozhlas Vysočina. Nejspíš je někdo otrávil, a není to zdaleka první případ. Loni ochránci přírody posbírali v Česku na šest desítek otrávených dravců, letos už kolem dvaceti. Jihlava 12:35 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pár orlů mořských ještě před pár dny obýval les nedaleko Jamného u Jihlavy | Foto: Tereza Brázdová | Zdroj: Český rozhlas

„Našel je zaměstnanec společnosti, která v našem obecním lese teďka těží,“ vrací se k dění před pár dny starosta Jamného Luboš Varhaník. Na místo povolal i jihlavského ornitologa Aleše Tomana. Podle jeho prvního odhadu stála za úhynem otrava, potvrdit či vyvrátit to může pitva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V lese u Jamného poblíž Jihlavy našli mrtvé orly mořské. Patrně je někdo otrávil

„Dospělý pták byl nalezený sotva sto metrů od hnízda. To znamená, že volným letem, téměř pádem sletěl z hnízda hned potom, co pozřel zbytky potravy, které mláďata vždycky nechají někde na okraji hnízda. U ptáka byly typické příznaky - zatnuté drápy v křeči a zorničky široce rozšířené,“ popisuje.

Pitva dravce

Dravce obec poslala na pitvu a případ převzala policie, jak potvrzuje její mluvčí Jana Kroutilová: „V současné době probíhá prověřování ve věci, zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu.“

VIDEO: Živé vysílání z čapího hnízda u Trutnova zachytilo oslavu rodičů po snesení vejce Číst článek

Pokud se skutečně potvrdí, že orla někdo otrávil, naděje na dopadení pachatele je ale podle Jany Kroutilové mizivá. „Obecně, pokud se jedná o lokalitu, kde je menší pohyb lidí, to znamená případných svědků, je prověřování komplikovanější,“ vysvětluje.

Opakující se případy

„Ty případy se opakují, je velice složité prokázat případnému pachateli, že to on položil návnadu,“ potvrzuje slova policie i Aleš Toman. Dravci se totiž podle něj většinou otráví jedem napuštěným do masa, které travič volně pohodí v přírodě.

I proto v úterý do Jamného dorazila i ornitoložka a psovodka Klára Hlubocká, aby prověřila, zda v okolí nejsou i další otrávené návnady. „Dojedu na místo, na kterém někdo ohlásí nález mrtvého dravce nebo nahlásí něco, co se mu nezdá. Poté začnu prohledávat okolí se psy,“ popisuje.

Objednejte si Newsletter na každý všední den Napište do pole iRozhlas Smazat OK Neplatný e-mail,

zkuste jiný

Výsledek jejího pátrání je kvůli probíhajícímu vyšetřování tajný.

V Jamném se přitom hnízdící orly snažili chránit, doplňuje starosta Luboš Varhaník. „Že tam je hnízdo, na to jsme přišli díky tomu, že v našem lese probíhá těžba kůrovcového dřeva. V ten moment jsme tam těžbu přerušili, abychom orla nerušili a abychom ho nechali vyvést mladé. Aby tam měl trošku víc klidu,“ říká Varhaník.