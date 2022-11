Mládě mořského orla uvízlo ve skruži, odřelo si o beton křídla.Teď ho léčí v záchranné stanice v Třeboni

V záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Třeboni pečují mořského orla. Pracovníci ho vyprostili z betonové skruže, do stanice se dostal na přelomu září a října. O dravce se tam starají jednou až dvakrát do roka, ne všichni se ale vrátí zpátky do přírody.

