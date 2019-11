V české přírodě už žijí stovky orlů mořských, na stromech staví mohutná hnízda

Impozantní a ohrožení orli mořští patří mezi dravce, kteří žijí na území jižních Čech. Kdysi z regionu na dlouhých sto let zmizeli, ale v současné době se jejich populace znovu rozrůstá. Vyprávět o nich přišel do studia Českého rozhlasu České Budějovice sokolník Milan Zaleš. České Budějovice 22:37 24. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orel mořský | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Orel mořský má v říši ptáků největší rozpětí křídel, a to kolem dvou metrů. „Samec v plné kondici váží zhruba čtyři a půl kila, samice je o třetinu větší. Mladý dravec je tmavohnědý až černý, má černý zobák a černé oko. Dospělý je hnědý, hlava může být světlejší, má žlutý zobák a výrazně bílý ocas,“ popisuje sokolník Milan Zaleš z Chotýčan.

Mořským orlům na našem území pomohl záchranný program v roce 1988.

„Ve spolupráci se sokolníkem z Německa se tu vysazovali. Program se zdařil a můžeme říci, že v současné době v republice žije 500 až 600 orlů mořských, minimálně sto hnízdních párů,“ uvádí sokolník.

Orli se živí především rybami. Podle Milana Zaleše se ale jedná hlavně o mrchožrouty, kteří sbírají leklé ryby, a tvoří tak jakousi zdravotní policii. „Určitý problém s nimi rybáři mají, ale myslím, že dneska už je situace ve společnosti taková, že lidé orly respektují, i když k případům otrav stále dochází,“ dodává.

Jako bydliště si orli mořští vybírají nejčastěji větší vodní plochy, rybniční oblasti, které jim poskytují dostatek potravy, ale zahlédnout je můžete i jinde. Mladí ptáci se často toulají a není výjimkou, že se pohybují až 200 kilometrů od hnízdiště.

Hnízdí na stromech, kde budují mohutné stavby o hmotnosti několika set kilogramů. „Viděl jsem třeba jedno hnízdo, které bylo doslova podepřené, aby nespadlo. Orli jsou svému hnízdišti věrní a rodičovský pár ho může používat několik let. Je to hrubá stavba z větších větví, uvnitř vystlaná suchou trávou, listy a podobně,“ líčí Zaleš.

Hnízdění začíná poměrně brzy, zpravidla v únoru samice snáší dvě vejce. „Mládě se klube od 34. dne a 36. den by mělo být vyklubané. Je porostlé prvním prachovým peřím, které je bílé, pak vyrůstá šedočerné peří. Kompletní vývoj trvá devadesát dní,“ doplňuje sokolník. Dožít se orli mohou až padesáti let.

Zaleš se profesionálně živí ukázkami dravců a sov, na hradě Rabí vybudoval muzeum sokolnictví, pořádá přednášky a taká zvířata půjčuje filmařům. Do studia Českého rozhlasu České Budějovice přišel s třináctiletým orlem mořským jménem Pat.

Dravce pro sokolnictví je podle něj dnes možné pořídit si pouze z umělých odchovů. „Každý má registrační kroužek a veškeré doklady. Já mořské a skalní orly odchovávám a každé mládě musím nahlásit,“ vypráví.

Jeho profese je spojena i s jistým nebezpečím. „Škrábanců mám spoustu, ale to k tomu prostě patří. Například Pat je pták, který to má v hlavě srovnané, vím, co si můžu dovolit, a funguje symbióza nás dvou. Důležitá je pohoda, psychika, proto výcvik trvá třeba až pět let. Pouto mezi sokolníkem a dravcem je něco víc,“ uzavírá.