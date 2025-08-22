Osel dokáže stádo ochránit i před vlky. „Je náročný tím, jak je nenáročný“, chválí si chovatel
Osel poitouský je nejmohutnějším plemenem domácího osla. „Jsou nároční tím, že jsou nenároční. Nesmí mít žádnou výživnou pastvinu nebo granulky. Jinak trpí obezitou a můžou uhynout,“ říká o nich chovatel Tomáš Pater. Největší plemeno osla přitom dokáže stádo ochránit před predátory, jako jsou vlci, lišky nebo kuny. „Predátor má před oslíky velký respekt, a když už ho nemá a vejde mezi stádo, oslíci ho zadupou.“
V čem je osel poitouský kromě své velikosti unikátní?
Tito oslové byli ještě nedávno téměř vyhynulí. Nyní se jich chová asi jen 200 kusů. A potom jsou výjimeční svou mohutností. Nejsou největší na světě, ale jsou nejmohutnější. Mají opravdu široké nohy, stavbu těla a tyto vlastnosti se využívají v různých pracích, třeba na poli nebo v nošení břemen.
Osel dokáže stádo ochránit i před vlky. Potřebuje přitom jen vodu, seno a sůl. „Je náročný tím, jak je nenáročný," chválí si chovatel.
Jak je těžké se o ně starat? Je právě to důvodem, proč téměř vyhynuli?
Důvodem spíš bylo to, že byli kříženi s jinými oslíky. Nicméně toto plemeno, jak má dlouhou srst, až takové dredy, tak je náchylné na vlhkost. Neměli by moc zmoknout či být ve vlhkém prostředí, jinak hned dostávájí plísně a zapaří se jim kůže. V chovu je tohle trochu problém.
Z hlediska krmení, je v něčem specifický?
Všem říkám, že je náročný tím, jak je nenáročný. Oslík opravdu potřebuje jenom vodu, seno a sůl. Nesmí mít nějakou výživnou pastvinu nebo granulky a podobně, jinak trpí obezitou a může uhynout.
Velkým tématem je teď v Česku ochrana před vlky. Je tedy třeba toto vaším cílem, jak rozšířit chov osla v Česku?
Snažíme se teď tuto možnost farmářům nabízet. Hodně se to rozmáhá na Slovensku, tam chovatelé osly opravdu používají. V Česku je to zatím téma k diskusi, protože na oslíky nejsou dotace. Až se nám podaří přelomit tento problém, věřím tomu, že v každém stádu ovcí bude minimálně jeden oslík.
