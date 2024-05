Ostravská zoo má nového samce nandua pampového. Odchovává tam deset mláďat

Nový samec nandua pampového odchovává v ostravské zoologické zahradě deset mláďat. Samce zoo získala počátkem letošního roku z olomoucké zahrady. U nanduů pampových obstarává péči o potomstvo výhradně samec, včetně inkubace vajec, popsala mluvčí zoo Šárka Nováková. Video Ostrava 23:08 17. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Samec starostlivě pečuje o deset potomků. Jejich matky se do odchovu nijak nezapojují, dokonce jsou od samce s mláďaty oddělené. Samec se páří s více samicemi, které pak snášejí vejce do jednoho hnízda,“ uvedla mluvčí.

Samec snůšku inkubuje 35 až 40 dní a následně o mláďata až do jejich půlroku také pečuje.

„Ostravský samec zasedl na 18 vajec, která mu během jednoho týdne nasnášelo pět samic. Z vajec se vylíhlo deset mláďat, jedno se nevyklubalo a zbytek byl neoplozený,“ doplnila mluvčí. Samce s mláďaty mohou návštěvníci pozorovat naproti výběhů lvů.

Nandu pampový je nelétavý pták obývající jihoamerické pampy. Dokáže běhat rychlostí až 60 kilometrů za hodinu. Křídla, která nemá uzpůsobená k letu, používá při běhu k udržování rovnováhy, nebo když chce prudce změnit směr nebo zastavit.

Mladí nanduové zůstávají ve skupinách až do své pohlavní dospělosti, tedy do věku dvou až tří let. V Červeném seznamu je řazen v kategorii blízko ohrožení. V jeho domovině je ohrožen zejména kvůli lovu. Pro zemědělství jsou také využívány travnaté plochy, které obývá.

Nandu pampový s mláďaty | Foto: Monika Vlčková | Zdroj: Zoo Ostrava