Po podmořské erupci vznikl jižně od Tokia ostrůvek. Mohl by se spojit s Iwodžimou

Nedaleko japonského ostrova Iwodžima vznikl při nedávné erupci podmořské sopky nový ostrůvek, který by se v případě pokračování vulkanické aktivity mohl zvětšovat. Podle listu The Japan Times to oznámili japonští vědci.

Tokio 11:40 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít