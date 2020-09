Ovce a kozy pomáhají na jihu Moravy se záchranou pelyňku Pančičova. Roste jen na pár místech světa

Se záchranou kriticky ohroženého pelyňku Pančičova mají na jihu Moravy pomoci ovce a kozy. Kdysi hojně rozšířená bylina u nás roste už jen na třech místech – u Dolních Dunajovic, Čejče a Pouzdřan. Audio Brno 9:33 5. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obnovou pastvy moravských luk chtějí ochránci přírody zachránit kriticky ohrožené druhy rostlin | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas

Ochránci přírody chtějí intenzivní pastvou těchto a dalších lokalit vytvořit pelyňku ideální podmínky k růstu. Po dobu pěti let budou místa zkoumat a vyhodnocovat úspěšnost opatření. Pastevcům navíc pomohou s nákupem krmiva nebo elektrických ohradníků.

„Když to budete sekat křovinořezem, je to daleko víc energie. Myslím, že ovce to udělá šetrněji. Rozrýpou to kopýtky, nachystají ‚zahrádku‘ a semínka se potom mají kde chytnout,“ říká Českému rozhlasu Brno chovatel Miroslav Vodák.

„Dokáží i ožírat výmlatky dřevin a stromy, pod kterými není takové temno, ale prostor je prosvětlený, což má ráda řada druhů,“ popisuje arborista Vilém Jurek. Pelyněk Pančičův se kromě části Moravy vyskytuje ještě na dvou místech na světě.

A proč je boj za rostlinu důležitý? „Kdybychom se vykašlali na každou kytku, tak to ve výsledku dopadne tak, že nám krajina zaroste nepůvodními druhy jako je akát nebo pajasan. Musíme tu ochranu přírody vnímat jinak, že to dáváme i dalším generacím,“ doplňuje Jurek.