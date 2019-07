‚Lidem se už nechce sekat tráva.‘ V chráněné oblasti Žďárské vrchy ji spásají ovce a krávy

„Myslíme si, že to bude prospěšné pro různé druhy rostlin živočichů a rostlin. Ubývá lidí, kteří chtějí pracovat v přírodě, vzít do ruky křovinořez a jít sekat. Pastva by byl další způsob, jak se o louky starat, aniž by do toho bylo zapojeno velké množství lidí,“ popisuje Českému rozhlasu Vysočina Kateřina Marečková, ředitelka sdružení Krajina.

Na louce u Počítek se zatím pasou krávy a ovce, které mají šetrně udržovat zdejší louky v ideální kondici. Dobrovolníci kvůli tomu začali spolupracovat s místními farmáři. Pastviny ale musí předem vytipovat.

„Ne všude lze vypásat jakýmikoliv zvířaty. Třeba dobytek je na některé louky vhodný, některé už by příliš sešlapal. Ovečky zase nemají rády mokro pod nohama, takže je to různé,“ doplňuje.

Téměř tři desítky ovcí pro spásání trávy na louce nad říčkou Fryšávkou ve Vříšti poskytl farmář Milan Daďourek.

„Tohle jsou ovce, které jsou celoročně venku, to plemeno je na to uzpůsobené. Kdybych je zavíral, tak mu to bude ubližovat. Dokonce i v případě léčby, v nejakutnějším stavu, si je dovolím dát jen tak na den nebo dva pod střechu,“ přibližuje Daďourek.

Po dvou měsících už jsou na pastvině viditelné výsledky pokusu.

„Ta louka poměrně dost přirůstala a před tím byla hrozně dlouho bez péče, bez hospodaření, takže jsme je tam nechali, dokud nespásly úplně všechno. Překvapivě spásly i stařinu, ty ne příliš chutné druhy,“ dodává.

Ovce teď chovatel převezl na nové místo v meandru Svratky u Milov. Tamní louku budou spásat nejspíš celé léto. Ochránci přírody navíc plánují, že do budoucna by takto mohli hospodařit i na větších plochách. Vypustit by tam chtěli poníky.