Ovocnářům chybí brigádníci. Studenti v Holovousech nasbírají denně stovky kilogramů jablek
Ovocnářům chybí při letošní vydatné úrodě jablek brigádníci, kteří by pomohli se sklizní. Do sadů Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech na Jíčínsku proto jezdí vypomáhat studenti z nedaleké zahradnické školy v Kopidlně. Denně nasbírají stovky kilogramů právě dozrávajících jablek a při práci zvládnou ještě i výuku po širým nebem, učí se například rozpoznávat nové odrůdy.
„Trháme je vzhůru, netrháme je k sobě. Neškubeme, aby tam nebyly otlaky, ale snažíme se jemně v protisměru,“ říká Darina Hadvigová, která rozdává studentům zahradnické školy pokyny, jak správně mají sklidit úrodu.
„Je to skvělá praxe,“ chválí žákyně Nela. V sadu jsou stromy obalené, úroda je letos velká.
„Úroda bude i 70 až 80 tun hektaru. Co se týče pomoci ze školy, tak jí uvítáme, protože nemáme tolik zaměstnanců, abychom stihli letošní úrodu sami posbírat. Ze strany brigádníků je zájem velmi malý,“ vysvětluje Hadvigová.
„Máme tady třetí ročník učebního oboru zahradník,“ popisuje mistr odborného výcviku Jan Špaček. Pro děti je to bohatá zkušenost, ale navíc tady určitě ovocnářům hodně pomohou.
„Je to zkušenost z toho pohledu, že my sice máme školní sad, ale máme trochu jiné odrůdy a omezené množství těch odrůd. I tady můžou vidět modernější technologie testování,“ doplňuje Špaček.
Sklizeň jablek tady díky velké úrodě potrvá ještě několik týdnů.