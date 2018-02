Spotřeba palmového oleje v Evropské unii klesá. Bambuckým máslem nahradit nejde, říká odborník

Palmový olej se stal jedním z nejpoužívanějších produktů rostlinné výroby. Najdeme ho v potravinách nebo kosmetickém zboží. Jeho odpůrci tvrdí, že kvůli jeho pěstování mizí deštné pralesy a jeho nadbytečná konzumace poškozuje zdraví. Je to opravdu tak, nebo jde o zbytečně vyhrocenou kampaň proti tomuto oleji? „Měli bychom jej nahradit šetrnějšími tuky,” říká ve vysílání Českého rozhlasu odborný poradce Koalice proti palmovému oleji David Číp. Praha 19:47 1. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kácení pralesů (ilustrační foto) | Foto: licence Creative Commons Atribution-NonCommecial-NoDerivs 2.0 Generic, H Dragon

První únorový den je mimo jiné vyhlášen Dnem bez palmového oleje. Podle docenta Jiřího Bráta, spolupracovníka Potravinářské komory ČR a odborného garanta webu Vím, co jím, má palmový olej unikátní vlastnosti.

„Používá se v řadě výrobků jako strukturní tuk, výrobku tedy dodává pevnou konzistenci a dobrou chuť. Palmový olej sice lze nahradit, náhrada je ale vždycky na úkor nějakých vlastností nebo ceny,” vysvětluje odborník, proč je zrovna palmový olej tak rozšířeným tukem.

Podle spoluzakladatele a odborného poradce Koalice proti palmovému oleji Davida Čípa mají podobné technologické výhody i jiné tropické tuky. „Ty jsou k přírodě šetrnější, například bambucké máslo,” říká.

Obrovská nadprodukce

Podle Čípa je pěstování palmy olejné v současnosti jednou z hlavních příčin úbytku tropických deštných lesů. Západní státy teď přijímají závazek, že do roku 2020 bude používaný palmový olej jen z certifikovaných zdrojů, tedy z trvale udržitelného pěstování.

V pořadu Dnešní Plus diskutovali odborný poradce Koalice proti palmovému oleji David Číp a spolupracovník Potravinářské komory ČR a odborný garant webu Vím, co jím docent Jiří Bárta.

„Nadprodukce palmového oleje je tak obrovská, že tak velké množství není možné vyprodukovat žádným ekologickým způsobem. Certifikace je řešením v momentě, kdy spotřeba klesne,” tvrdí.

Brát souhlasí s tím, že spotřeba palmového oleje stoupá, nikoliv ale dramaticky. „Je potřeba si také říct, kde stoupá. Například v rámci Evropské unie dokonce klesá, v potravinářství, ale i celkově. Spotřeba roste v Asii, tam je to dáno i rostoucí životní úrovní,” popisuje.

Bambucká iluze

Nahrazení palmového oleje jiným tukem je podle spolupracovníka Potravinářské komory ČR iluzorní. „Ti, co to navrhují, neznají některé detaily. Bambucké máslo se pěstuje někde pod jedním milionem hektarů, palmový olej je někde okolo šedesáti čtyř milionů. Asi si dovedete představit, kolik by se toho muselo vysadit, s tím, že má bambucké máslo mnohem nižší výnosnost než palmový olej,” říká odborník, podle kterého by to znamenalo mnohem větší ekologickou zátěž.

Je palmový tuk nezdravý pro lidské tělo? Dá se jeho masová produkce vůbec snížit? Poslechněte si celý rozhovor s oběma hosty.