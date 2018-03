Ochrana národního symbolu. V Číně vznikne pro pandy rezervace velká jako Belgie

Čínský finanční ústav Bank of China slíbil, že během následujících pěti let investuje nejméně půl druhé miliardy dolarů do vybudování obří přírodní rezervace pro pandy velké. Oznámila to agentura AP s odvoláním na čínské ministerstvo lesního hospodářství.

