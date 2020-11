Jako za starých časů. Pastevci hnali stádo ovcí a koz sto kilometrů přes Brdy, podívejte se

„Je to pro nás asi lacinější, než je vozit na náklaďáku. Takže je takhle pět dnů ženeme. Jsou v tom prachy a ždibec romantiky,“ komentuje počin pro Radiožurnál majitel stáda Jan Velík.

„Dřív jsem to vozil, ale to je ke zblbnutí. Tohle je takový příjemný konec sezony,“ dodává Velík.

Vybranou společnost, která stádo přehání přes hory, tvoří dredatá pastevkyně Jana Pilátová, která s border kolií žene zvířata před sebou a vousatý pastevec Richard Souček, který jde první a ukazuje jim cestu. Jdou za ním „jako ovce“.

„Určitě by se našly nějaké důvody jako třeba, že je to stádní zvíře, a že mě berou jako nějakou autoritu nebo toho prvního člověka. Ale určitě je spoustu chytřejších lidí a vzdělaných lidí, kteří by to objasnili a napsali o tom spoustu knížek. Já nevím, já jsem rád, že to tak funguje,“ svěřuje se pastevec Souček.

Třetím do party je zkušený střihač ovcí David Zdrha, který si vzal volno a bere to jako vandr s přáteli.

Pastevci přespávají s ovcemi venku, nebo u spřátelených farmářů a táhnou krajinou jako za starých časů. Ve vesnicích budí pozornost.

„Ne, to jsem neviděla a jsem tady odsud. Je to úplně úžasný! Je to fakt nádhera. Tohle to zlepší člověku den,“ rozplývá se obyvatelka jedné z vesnic, kterou stádo putuje.

Z pastvin v Českém krasu přeháněli zvířata do ovčína na jižním Plzeňsku už podeváté. Tady přečkají zimu a na jaře se zase vrátí do Chráněné krajinné oblasti. To už ale na korbě nákladního auta.