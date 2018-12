Pečivo do ptačích budek nepatří, důležitý je i výběr typu krmítka, říká odborník z ústecké zoo

Nastává zima a řada z nás by ráda přilepšila ptáčkům, kteří u nás zůstávají. Víte ale jak na to, abyste jim spíš neublížili? A jací opeřenci u nás vlastně zůstávají přes zimu? Praha 22:14 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku žijí různé druhy ptáků, takže rozmanitý může být i obsah krmítek: semena rostlin, plody, oříšky, sušené ovoce, ale i čerstvé. | Foto: Jolana Nováková

To všechno se dovědí školáci v novém programu ústecké zoologické zahrady. A protože i dospělí občas tápou, tak ty základní zásady jsme pro vás shrnuli.

„Důležité je vůbec najít to správné místo, kam dát krmítko. Každý má jiné možnosti, o čem při hledání místa přemýšlet,“ shrnul Matěj Kynšt z ústecké zoo „Mělo by být na relativně suchém, závětrném místě. A samozřejmě – mimo dosah predátorů, jako například jsou kočky nebo dravci.“

Někteří ptáci mění své zimoviště v závislosti na počasí. V nových lokalitách můžou způsobit škody Číst článek

Kynšt připouští, že to může být i na strom, ale v takovém místě, kam se kočka nemá možnost dostat.

Někteří obyvatelé sídlišť si myslí, že tady se ptáčkům pomoc nedá. Ale je to omyl. „Není nic snazšího než zavěsit krmítko do okna panelového domu. Já to tak také mám,“ upozorňuje Matěj Kynšt. „Třeba dřevěné větší krmítko by problém dělat mohlo, ale dá se koupit řada menších krmítek, která jsou pro paneláková okna přímo dělaná,“ dodal.

A když už máme vhodné krmítko na vhodném místě, tak je také dobré, co do něj dát. „Zbytky lidské potravy nejsou vhodné. Pták by mohl i uhynout,“ upozornil odborník Kynšt.

V Česku žijí různé druhy ptáků, takže rozmanitý může být i obsah krmítek: semena rostlin, plody, oříšky, sušené ovoce, ale i čerstvé. To by ale mělo odpovídat tomu, co roste ve volné přírodě. Tedy ne banán, ale třeba jablko. A stravu případně vyměňovat, aby nehnila a podobně, kdyby tam potrava zůstávala dlouho.

Text vznikl pro Český rozhlas Sever.