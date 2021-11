Desetitisíce pelikánů na cestě do Afriky ohrožují chovné ryby. Izrael našel řešení

Jak napsala agentura Reuters, ptáci volí často trasu nad pevninou, aby se vyhnuli té méně bezpečné nad mořem. Izraelem v každé migrační sezoně proletí a zastaví se miliony ptáků - na jaře na své cestě do Evropy a do Asie, později pak na cestě do Afriky.

Podle odhadů je mezi nimi 45 tisíci hladových pelikánů, kteří patří k těm největším druhům a jimž chutnají ryby z chovů. To ale stojí rybářství mnoho peněz a pro pelikány to může skončit špatně.

Řešením je nabídnout ptákům náhradní pohoštění ve vyčleněné lokalitě. V kibucu Mišmar Hašaron poblíž pobřeží pro ně zřídili rybník a do něj nasadili 2,5 tuny méně jakostních ryb. Pelikáni jsou vítaní, mohou se tam posilnit a pokračovat ve své nebezpečné pouti.

„Cílem toho programu je minimalizovat střet lidí s pelikány,“ vysvětlil Ofir Bruckenstein z izraelského úřadu ochrany přírody a parků.

Izraelská společnost ochrany přírody odhaduje, že až polovina z půl miliardy migrujících ptáků během sezonního letu zahrnujícího tisíce kilometrů zemře. Viníkem jsou jednak dravci, jednak činnost člověka, který ničí přírodní prostředí ptáků a instaluje napříč trasami elektrická vedení.