Vědci zahájili projekt Perun. Má pomoci zlepšit predikci dopadů klimatických změn na Česko

Česku pomůže v boji se suchem a dalšími dopady změn klimatu Perun. Teď není řeč o slovanském bohu nebes a bouří, ale o stejnojmenném vědeckém projektu, který odstartoval v osmi českých výzkumných institucích. Jeho cílem je prozkoumat klimatické extrémy, sucho a důsledky jeho prohlubování pomocí modelu šitého na míru české krajině. Praha 18:07 9. listopadu 2020

V první fázi vědci sestaví nové scénáře vývoje klimatu pro Českou republiku s využitím modelu Aladin. Dále budou předpovídat dopady na rozložení srážek, stav podzemních vod, lesy, půdu a další sféry české krajiny.

Vedle klimatologů jsou proto do projektu zapojeni také hydrologové, geologové, meteorologové, agroklimatologové a další odborníci. Celkem jde o asi 150 badatelů z osmi výzkumných institucí včetně Českého hydrometeorologického ústavu, několika ústavů Akademie věd ČR, fakult Univerzity Karlovy, Geologické výzkumné služby a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Oproti současným informacím by měly ty nové být lepší, protože vědci budou modelovat změny na menší ploše s využitím podrobnějších informací o geografii České republiky. Proto by měly být výsledné scénáře přesnější než ty ze zahraničních modelů.

„To znamená, že do toho modelu budeme moci lépe zakomponovat, kde jsou lesy, pole nebo aglomerace. Z tohoto pohledu bude přesnější než třeba evropský model, který má v rámci České republiky shlazený terén. Takže třeba v Beskydech má nejvyšší nadmořskou výšku 800 metrů a Šumava je na úrovni 600 metrů. To je normální. Takto modely opravdu fungují. My ho zpřesníme,“ vysvětlil Radiožurnálu hlavní koordinátor projektu Perun, klimatolog Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu.

Vliv na zadržení vody v krajině

Perun díky vlastnímu hardwaru bude pracovat s větším počtem emisních scénářů a vědci také budou moci zkoumat různé alternativy dalšího vývoje.

„Výstupy klimatického scénáře budeme mít ve vícero variantách. To nám na jedné straně umožní spekulovat nad pravděpodobnostmi, kterých může být dosaženo. Na druhé straně budeme moci spouštět model ve formě různých experimentů. Třeba si řekneme: Co se stane, když se v České republice plocha lesů zvětší, nebo zmenší o 10 procent? To rozložení bude jiné a my na základě toho budeme umět model spočítat znovu,“ dodal Tolasz.

Obdobným způsobem budou podle něj vědci moci zkoumat například vliv různých opatření na zadržování vody v krajině.

Projekt se jmenuje po slovanském bohu Perunovi, vládci blesků a hromů. Ve skutečnosti ale jeho celé jméno zní: Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku. Perun je pak zkratka pěti slov z anglické verze názvu – Prediction, Evaluation and Research for Understanding National Sensivity.

Název není náhodný

Ale jak přiznává Radim Tolasz, to, že název dohromady dává jméno slovanského hromovládce, není náhoda.

„Snažili jsme se najít zkratku, která nějakým způsobem souvisí s meteorologií a klimatologií. Bůh hromu Perun se nám zdál jako dobrý příklad. Tím, že někde v krajině uhodí blesk, se něco stane. Stejným způsobem chceme přistupovat k tomuto projektu. Modelů z různých zahraničních výzkumných institucí je k dispozici velké množství. Ale model zaměřený speciálně na Českou republiku jsme měli naposledy před 10 lety. Řekl bych, že to je správná doba na to se zamyslet, že bychom ho měli zaktualizovat. Je to takový výstřel na způsob hromu a blesku,“ vysvětlil Tolasz. První výsledky projektu Perun by měly být k dispozici na konci příštího roku.

Garantem projektu je ministerstvo životního prostředí. Podle šéfa resortu Richarda Brabce (ANO) výzkum pomůže lépe se přizpůsobit probíhajícím změnám.

„Změna klimatu a její dopady je téma, které se nás všech bude týkat během následujících let i desetiletí. Projekt Perun je nesmírně důležitý, protože přináší vědecké poznatky konkrétně zaměřené na území České republiky, které nám v budoucnu pomohou zejména při přípravě adaptačních opatření,“ řekl Brabec pro ČTK.

Kromě toho poslouží i v rámci hodnocení mitigačních snah České republik. Jejich cílem je omezit emise skleníkových plynů a zmírnit klimatické změny. Projekt by měl trvat celkem šest a půl roku a přijde na zhruba 350 milionů korun.