Přehnaná péče zvíře jen vynervuje, upozorňuje veterinář. Psi se ale stresu zbaví snáze než člověk

Zvířata vnímají fyzickou bolest více než lidé. Podle veterináře Romana Skaly je někdy jejich majitelé stresují tím, že se o ně až příliš strachují. Stres zvířat, například z návštěvy veterináře, se může obavami jejich majitele ještě umocnit. Psi i kočky jsou ale podle Skaly podobní dětem v tom, že z psychického stresu se rychle zotavují.

„Tam je problém vysloveně v ten den, kdy na to pes není zvyklý,“ vysvětluje v rozhovoru s moderátorkou Patricií Strouhalovou.

Okolo silvestrovské půlnoci je mnoho psů zmatených, nevědí, co se děje a nedokážou si to racionálně vysvětlit. Proto někteří z nich panikaří a opravdu se bojí. „Ale většina psů je už druhý den normální,“ podotýká.

Jak pracovat se strachem a stresem u psa, když ho něco bolí? Jde o záležitost vnímání fyzické bolesti. Tu zvířata vnímají lépe než lidé. Druhá věc je dlouhodobý stres, který souvisí se vztahem k člověku.

„Dost často na psa lidé přenáší svým způsobem ten svůj stres spojený s tím, že se o něj bojí, že se o něj starají,“ dodává. A pes, který má vyvinutý šestý smysl, tuší, že se něco děje, že je něco špatně, ale přitom úplně přesně neví, o co jde.

„Na přehnanou péči člověka se zvíře akorát vynervuje,“ dodává Roman Skala, který takové projevy vnímá na vystresovaných majitelích a majitelkách psů a koček v ordinaci.

Na druhé straně člověk si stres nese déle oproti psu, který se z něj dostává výrazně jednodušeji. „Řešíme to, co bude, zatímco pes to takhle nevnímá,“ uzavírá.