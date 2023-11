Zálohování PET lahví? Zbytečné, míní Drahovzal. Bude méně odpadků v přírodě, namítá Surý

Hlavním argumentem, proč zálohování PET lahví a plechovek bude pozitivní vývoj třídění odpadu, je podle Surého ekonomická motivace.

Dává zálohování PET lahví a plechovek ekologický a ekonomický smysl? Diskutují David Surý a Pavel Drahovzal.

„Představa, že osadíme republiku dalšími nádobami a těch 20 procent lidí, kteří odmítají třídit, to dělat začnou, je naivní,“ upozorňuje. To by právě návratnost financí vyřešila.

Drahovzal ale vnímá jako naivní představu, že zálohování zvedne zájem o třídění „na 90 nebo 95 procent“. Dodává, že ani Rakousko, které systém zavádí, s takovým procentem nepočítá. Proto považuje stávající systém za dostačující. Upozorňuje také na nákladnost případné změny.

„25 let do třídění investujeme, motivujeme lidi k sešlapování PET lahví a teď budeme říkat: ‚Nešlapejte na ně, noste je do obchodu‘,“ poznamenává. Doplňuje, že přechod na rozdílný systém by mohl způsobit komplikace, jako například, že kdyby lidem, kteří mají „žlutý kontejner 80 metrů od domu“ odvezl, budou muset jet „několik kilometrů do obchodu“.

„Zálohování už je zavedené zhruba 30 let ­– jsme zvyklí zálohované vratné sklo,“ podotýká lakonicky Surý. Upozorňuje na statistiky, podle kterých sešlapávaní PET lahví není dostatečné řešení.

I přes veškerou snahu totiž jde o nedostatečný způsob komprese plastu: „Stejně se v rámci odpadového hospodářství převáží vzduch,“ zmiňuje.

Drahovzal a Surý se ale shodují, že vratné PET lahve a plechovky by zabránily jejich pohazování na ulicích a v přírodě. „Trend posledních let jsou pohozené plechovky, které jsou bohužel tak neskladné, že je turista často raději odhodí, když nevidí koš. Nechce ji nosit,“ popisuje Drahovzal.

„Nikdo není tak bohatý, aby odhazoval čtyři koruny do volné přírody,“ uzavírá Surý. Městům se tak mimo jiné sníží finanční náklady na úklid.

Moderuje Jan Bumba.