Věda pro děti: Dokážou piraně opravdu zabít člověka a ohlodat ho na kost?

Piraňa obývá Jižní Ameriku. Není to žádná obryně, ale to neznamená, že z ní nejde hrůza. Každý rok se totiž objeví jeden až dva případy, kdy piraně zabijí člověka. Tato vcelku nenápadná rybka je tedy poměrně nebezpečný predátor.

Jde o sladkovodní rybu z čeledi tetrovitých. Žije v mohutných řekách, třeba v Amazonce.

Největší ze všech žijících dravých piraní je piraňa stříbřitá. Ani ta ale nemá více než 30 centimetrů a váží kolem tří kil. Ta si pochutná i na rostlinách a ovoci.

Její příbuzná, piraňa obecná, se však živí výhradně čerstvým masem. V mládí si vystačí s hmyzem a drobnými korýši, ale později loví ptáky, hlodavce a další savce.

Hejno piraní dokáže zdolat i mnohonásobně větší zvíře. Pro člověka je tato zubatá ryba nebezpečná hlavně v období sucha, při nízké hladině řek a nedostatku přirozené potravy. V těchto chvílích se piraně dokonce uchylují i ke kanibalismu.

Piraňa není schopná kousat, a tak maso trhá a polyká vcelku.

Maso strhají za pár minut

To, že by hejno piraní oholilo člověka po pádu do řeky za krátkou chvíli na kost, je opravdu jen výjev z filmů. U menších živočichů to ale dělají běžně. Veškeré maso strhají za pár minut.

Mají totiž plnou tlamu ostrých zubů a pod nimi pak další zcela novou sadu, která okamžitě nahradí ty staré, které dosluhují.

Piraňa obecná

Piraňa si dokonce zvládne přeskupit staré zuby na jednu stranu a uvolnit místo pro nové. Tím se vysvětluje, proč odborníci při výzkumech upozorňovali na časté vypadávání zubů u piraní hlavně na jedné straně. Jak ale přesně obměna zubů funguje, se zatím neví.

Co se ale ví jistě, je, že pořádný stisk pomocí ostrých zubů je další věcí, ve které piraňa opravdu vyniká. Největší druh zvládne vyvinout i třicetikilový tlak.

A představte si, že piraně zvládnou pomocí svých plynových měchýřů dokonce vydávat zvuk podobný štěkání, aby odehnaly ostatní ryby. V repertoáru mají i kvákání a zvuky podobné bubnování. Jak to přesně dělají? K měchýři mají připojený sval, který stahují, a ten pak rozvibruje měchýř.

Možná byste to nečekali, ale jde o celkem bojácné ryby. I proto loví převážně v hejnech.

Piraně se taky rychle rozmnožují. Jikry připevňují ke stromům ve vodě a zhruba za deset dní se vylíhne potěr.

Chtěli byste si piraně prohlédnout naživo? Můžete za nimi třeba do zoo ve Zlíně, Plzni nebo Brně.