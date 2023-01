Lesníci opakovaně zaznamenali nedaleko Písku vlka, podle ekologů hledá nové teritorium

„Tady na cestě, která vede k lovecké chatě, jsme spatřili vlka poprvé 8. listopadu,“ místo, kde se ještě před nedávnem vlk procházel, mi ukazuje ředitel Krajského školního hospodářství Jihočeského kraje Petr Stehlík.

„Personál si ze začátku nebyl zcela jistý, že to je opravdu vlk, a báli se mi to říct, protože si mysleli, že je to toulavý pes. Nakonec jsme to ale potvrdili. Zavítal k nám zhruba na týden,“ podotýká Stehlík.

Výskyt vlka na území Jihočeského kraje monitoruje Agentura ochrany přírody a krajiny už od roku 2010. Záznamy prokázaly, že na Písecku jde skutečně o mimořádnost, dodává ředitel českobudějovické pobočky Jiří Bureš.

„Pro oblast Písecka je to první a také ojedinělý výskyt vlka. Několik let už víme o smečkách na Šumavě, pár se jich vyskytuje i v Novohradských horách a i v jiných částech kraje se objevují vlci samotáři. To jsou většinou mladí jedinci, kteří opustí svou rodnou smečku a vydají se hledat vlastní teritorium. Mohou se tak objevit kdekoliv,“ popisuje ředitel.

Na jihu Čech žije podle odborníků zhruba sto padesát vlků. Nejvíc se jich vyskytuje na Šumavě. Právě z této populace může podle Jiřího Bureše pocházet i mladý vlk, kterého viděli lesníci u Písku.

„Vlčí smečka si obhajuje teritorium o rozloze 200 až 500 kilometrů čtverečních. Když je podle odhadů na Šumavě asi pět nebo sedm smeček, není už prostor, aby hustota vlků dále rostla. Vlci tak hledají nová vhodná teritoria,“ uvádí Bureš a dodává, že největší hustota je samozřejmě v lesnatých oblastech, kde mají vlci klid a dostatek potravy.

Protože se na Písecku objevil vlk úplně poprvé, chtějí tam lesníci umístit fotopast, aby o výskytu této šelmy získali víc informací.