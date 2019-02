Plejtvák v pralese. Biologové zjišťují, jak se keporkak ocitl tisíce kilometrů mimo své teritorium

Humpback whales near South America migrate this time of the year to waters off Antarctica. That’s why scientists are baffled that one washed ashore in the Amazon River. https://t.co/8ELSlcR99Q — The New York Times (@nytimes) February 26, 2019 Nejprve si všimli videa na sociálních sítích. V ten okamžik bylo brazilským biologům jasné, že se do deštného pralesa musí vydat. Hejno mrchožroutů podle záběrů totiž hodovalo na nezvyklém úlovku – asi osmimetrovém plejtvákovi dlouhoploutvém, neboli keporkaku. Záhadou přitom zůstává, proč se dvanáctiměsíční mládě pohybovalo tak daleko od svého přirozeného místa výskytu v zimních měsících, uvedl server The New Zealand Herald. Belém (Brazílie) 12:07 26. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Biologové našli mrtvou velrybu v pátek v hustém porostu mezi mangrovníky na severobrazilském ostrově Marajó u ústí řeky Amazonky, následně nález zveřejnili na facebooku. Na ostrově sice převládá deštný prales, zároveň se ale nachází na břehu Atlantského oceánu.

Jak píše americký deník The New York Times, keporkak byl mrtvý už několik dní před tím, než ho oceán na břeh vyplavil. Tělo uhynulého plejtváka tak nejspíš vyvrhl příliv a zanechal ho asi patnáct metrů od pláže.

„Stále si nejsme jistí, jak se na souš dostal. Ale hádáme, že plul blízko pobřeží a příliv, který byl docela silný posledních pár dní, ho sebral a hodil do vnitrozemí, do mangrovníků,“ cituje server The Independent Renatu Eminovou z organizace na ochranu amazonského regionu Bicho D’água Institute.

O 6500 kilometrů jinde

Ačkoli na první pohled se může zdát největší záhadou to, jak se mořský obr dostal do amazonského pralesa, víc vrtá hlavou vědcům to, co v toto roční období pohledával u břehů Brazílie.

„Kromě toho, že to je neuvěřitelná záležitost, tak jsme zmateni, co keporkak v únoru dělal u severního pobřeží Brazílie. To je velmi neobvyklá událost,“ řekla Eminová brazilskému serveru G1.

Jak připomínají the New York Times, plejtváci dvouploutví migrují na jižní polokouli, kde nedaleko Antarktidy nacházejí dostatek potravy. Tedy téměř 6500 kilometrů od místa, kde se tělo plejtváka našlo.

Srážka s lodí, nebo odloučení?

Biologové přes víkend odebrali vzorky, aby mohli určit příčinu smrti. „Sbíráme vzorky, identifikujeme stopy, abychom určili, jestli nebyl chycen do sítě, nebo sražen lodí,“ vysvětlila Eminová. Podle biologa, kterého oslovil server The New Zealand Herald, se mládě mohlo ztratit své skupině během cesty na jih.

Mrtvého plejtváka se ovšem nepodaří z pralesa odstranit jednoduše. „Je to velmi těžké se tam dostat a určitě nemůžeme poslat buldozer, protože není, kudy by se tam dostal. Není možnost, jak ho odstranit. Abychom se tam dostali, musíme přejít bažiny,“ řekla místní televizi Dirlene Silvová.

Kostru ale vědci rozloží a převezou to muzea přírodních věd ve městě Belém, kde ji budou nadále zkoumat.