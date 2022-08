Hladina Velkého Boleveckého rybníka je nejníže za 17 let. V budoucnu mu má pomoci Berounka

Kdyby vymřel hmyz, vymře lidstvo. ‚Bez změny zemědělské politiky se neobejdeme,‘ soudí entomolog

Hmyz. Živočišný druh klíčový pro život na zemi. Odborníci ale roky upozorňují na to, že pomalu vymírá. Co za to může? A jak dlouho by lidstvo přežilo, kdyby zmizel?