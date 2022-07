V Beskydech platí výstraha před vydatným deštěm, hrozí i rozvodnění toků

Meteorologové zpřísnili výstrahu před velmi vydatným deštěm v Beskydech, hrozí rozvodnění menších toků. Dopoledne by mělo hodně pršet také v Jeseníkách. Další části Česka v neděli vydatný déšť nečeká. V okolí Hřenska, kde hasiči bojují už týden s rozsáhlým požárem v národním parku, nebude pršet pravděpodobně vůbec. V této části Ústeckého kraje naopak zůstává v platnosti výstraha před vznikem požárů. Sdělil to Český hydrometeorologický ústav. Praha 9:42 31. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít počasí, déšť, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: René Volfík

Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí v Beskydech do nedělních 15.00, dalších pět hodin pak bude platit výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. Za 12 hodin tam může spadnout až 80 milimetrů vody.

„V Beskydech napršelo za předcházejících šest hodin více než 40 mm na stanicích Lysá hora a Kateřinice, Ojičná,“ uvedli meteorologové. Srážky budou v Beskydech od západu ustávat odpoledne a večer.

V Jeseníkách je v platnosti výstraha před vydatným deštěm do nedělního poledne. Pršet má zejména na návětrných svazích, úhrny za 24 hodin by mohly dosáhnout až 60 milimetrů. V jiných regionech země by v neděli pršet nemělo.

Českému Švýcarsku se vydatné srážky stále vyhýbají. Výjimkou byla zhruba půlhodina v sobotu odpoledne. Ani to ale příliš nepomohlo. Podle hasičů zůstává půda v nižších vrstvách stále velmi suchá. V oblasti i proto dál platí až do odvolání výstraha před nebezpečím požárů. V ostatních krajích Česka ji meteorologové v sobotu odvolali.