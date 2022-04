Letošní březen byl pátým nejteplejším za posledních 30 let, v Evropě se ale teploty držely pod průměrem

Letošní březen byl v Evropě třetím nejchladnějším za posledních deset let, celosvětově však panovaly nadprůměrně vysoké teploty, uvádí ve své měsíční zprávě satelitní služba Evropské unie Copernicus. Velmi malá byla oproti minulým letům rozloha ledu v Antarktidě. Byla asi o čtvrtinu nižší, než je březnový průměr za posledních 30 let. Jde o druhou nejmenší hodnotu za 44 let měření.

Praha 17:19 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít