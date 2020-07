Červen byl v Česku nejdeštivější za posledních 60 let. Podzemní vody jsou i silně nad normálem

Letošní červen byl nejdeštivější za posledních 60 let. V Česku spadlo 151 litrů srážek na metr čtvereční, skoro dvojnásobek dlouhodobého průměru. Stavy podzemních vod v mělkých vrtech jsou na některých místech silně nadnormální. Týká se to hlavně severovýchodních Čech, severní Moravy a Slezska. Silně podnormální zůstává v severozápadních Čechách. Vyplývá to z informací za minulý týden, které ve středu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

Praha 12:28 8. 7. 2020 (Aktualizováno: 13:02 8. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít