Počasí je divoké a klade velkou zátěž na lidi. Musíme se připravit na jiný způsob života, říká klimatolog

První dubnový víkend by mohli Češi s nadsázkou strávit u vody. Podle předpovědi počasí totiž mohou místy teploty dosáhnout 25 a dokonce i 27 °C. „Klima se mění tak dramaticky a tak rychle, že se budeme muset připravit na to, že naše příroda, i způsob, kterým žijeme a jakým fungujeme, velmi utrpí," popsal v Ranním interview Radiožurnálu klimatolog z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Aleš Farda. Rozhovor Praha 13:02 5. dubna 2024

Nakolik jsou takto vysoké teploty na začátku dubna výjimečné?

Je to pochopitelně naprostý extrém. Jsou to velmi výjimečné a nečekané teploty, které by se bez vlivu člověka na oteplování vyskytovaly s pravděpodobností jedna ku tisíci v rámci tisíciletí.

Jedna věc jsou teploty vyšší, než je průměr, a druhá teplotní výkyvy. Co o tom říct?

Můžeme popsat mechanismus, který za tím stojí. Jedná se o to, že jak se nám otepluje planeta, v našem případě severní polokoule, tak je atmosféra rozpohybovaná, čili přicházíme o klasickou zimu, která by měla být chladná, ideálně s hodně velkým množstvím sněhu – s trvalou sněhovou pokrývkou. Střídají se nám tady různé divoké vzduchové masy s různými vlastnostmi. Takže to počasí je extrémně divoké a prožíváme vlny veder v té teplé polovině roku.

V zimě pak máme vpády toho velmi teplého vzduchu taky, byť o nich nemůžeme mluvit jako o vedrech. Zároveň ale hrozí i vpády studeného vzduchu. Čili to počasí je divoké a klade velkou zátěž na lidi i na přírodu.

O čem ty extrémy svědčí?

Svědčí o tom, že se to naše klima mění a že se mění tak dramaticky a tak rychle, že se budeme muset připravit na to, že naše příroda, i způsob, kterým žijeme a jakým fungujeme, velmi utrpí.

Letos už byly výjimečné teploty také v únoru a v březnu. V Česku byl vůbec nejteplejší březen od roku 1961 a únor byl dokonce nejteplejší v historii měření celosvětově vůbec. Ty extrémy jsou častější a intenzivnější. Co si tedy máme představit? Že toto už bude nový standard?

Já se obávám, že do značné míry ano. Jak jsem zmiňoval, ta příroda se s vlivem a člověkem hnané změny klimatu poměrně rychle mění. Musíme se připravit na to, že projevy toho klimatu, v jakém žijeme, budou mnohem divočejší a nevypočitatelnější. V podstatě se budeme muset rozloučit s mnoha vzory, které známe z minulosti. Třeba o tom, jak má vypadat zima a jak má vypadat jaro.

To znamená, že predikce pro zimní sporty u nás není úplně šťastná…

Ano, zimní sporty, to je bohužel smutná záležitost nejen pro sportovce. V podstatě se blížíme do doby, kdy se zimní sporty budou muset přestěhovat do klimatizovaných hal.

Můžeme podle teplot už teď na začátku dubna třeba nějak dovodit, jaký bude zbytek jara nebo jaké nás čeká léto?

Tak to předpovědět nedokážeme. Můžeme mluvit jen o nějakém expertním odhadu. Když se koukneme na to, jak vypadá klima v okolí České republiky, tak stále platí to, že světový oceán, respektive severní Atlantik a jeho pobřežní moře, jako ve Středozemí a Severní moře, jsou pořád pod vlivem teplé anomálie, pořád jsou zhruba o stupeň teplejší, než by měly být v této době. Dá se tedy předpokládat, že to jaro bude přiměřeně vlhké. Bude ale určitě hodně teplé.

A léto?

Léto, tam už je to složitější. Tam už v podstatě pochopitelně nevidíme tak dobře, co se může stát. Ale jak léto, tak celý ten rok 2024 směřuje k tomu, že zřejmě bude opět zlomen ten absolutní teplotní rekord, který padnul minulý rok.

Ještě jedna souvislost – lidé, kterým náhlé změny počasí nedělají fyzicky dobře. Máte třeba aspoň nějakou univerzální radu, jak se výkyvům teplot přizpůsobit?

K výkyvům teplot vám toho příliš neřeknu. Tím nejvýraznějším projevem změn jsou vlny veder, zejména na konci jara, v našem případě spíš od poloviny jara a v létě je třeba sledovat doporučení lékařů, vyhýbat se zátěži ve vedrech a přiměřeně hospodařit s pitným režimem.